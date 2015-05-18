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Семен Шапиро: Многодетным семьям подведут электричество за счет государства

18 мая 2015 14:54
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Новости Беларуси. Прямую телефонную линию провел председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. За час глава области выслушал 14 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно вопросы жителей Минщины касались благоустройства населенных пунктов и строительной отрасли. Большинство жалоб были сразу же перенаправлены к соответствующим специалистам и руководителям районов.

Так, губернатор поручил привести в порядок все бани как в городах, так и на селе. Житель Молодечно жаловался на неудовлетворительное состояние городской бани.

Много звонков поступило и от многодетных семей. Семен Шапиро обещал помочь решить проблему. Электричество к дому многодетной семьи подведут бесплатно, но остальным, не льготным категориям за блага цивилизации придется заплатить.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Там 900 домов. Там будет 800 человек не многодетных. Надо будет, чтобы каждый из этих 800 человек частично проплатил подводку электричества. Когда они собирают эти деньги, они потом сделают разводку столбов. Мы не можем одному человеку индивидуально провести свет. Но когда будем подключать, за вас проплатит райисполком. Глава государства дал мне поручение , что все многодетные семьи получат электричество за счет государства. А другие категории граждан  будут дофинансировать эти проекты. 

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Семен Шапиро

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