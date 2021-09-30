Можно привиться одновременно. Как будет проходить вакцинация против гриппа в условиях коронавируса?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скоро наступит сезон гриппа. С коронавирусом уже более-менее все понятно. Какие штаммы гриппа ожидаем? Как к этому подготовиться?
Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
В этот эпидсезон мы ожидаем штаммы гриппа А и гриппа В. Так как вакцины против гриппа, которые поступают в нашу страну, имеют в себе штаммы и гриппа А, и гриппа В, они будут и трех-, и четырехвалентны, поэтому защитить от гриппа они могут. Важность прививки от гриппа в этом сезоне связана с наличием параллельно эпидемии коронавирусной инфекции, потому что вакцинация против гриппа активирует клеточный противовирусный иммунитет. А коронавирус – это тоже вирус, поэтому нужно вакцинироваться против гриппа. Сегодня первоначально будут вакцинироваться люди, которые закончили вакцинацию против коронавируса. Но у людей, которые еще не начали вакцинацию либо не окончили ее, будет возможность выбора. Человек может выбрать, если у него не будет противопоказаний, – одновременно привиться.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В Минздраве заявили, что в этом году будет совмещена сезонная вакцинация против гриппа и прививочная кампания от коронавируса. Как это будет проходить и можно ли сделать такое вакционное комбо – две прививки одновременно?
Екатерина Гусар:
Я об этом и говорю, что сейчас прививочная кампания против коронавируса продолжается, вакцинация против гриппа только начинается. Поэтому первоначально вакцинироваться против гриппа будут люди, которые закончили прививочную кампанию против COVID-19. Но если вы только начали, сделали первый этап, у вас будет возможность выбора. При согласии пациента можно будет одновременно ввести вакцину против коронавируса и против гриппа.
Алеся Лакина:
Это неопасно?
Екатерина Гусар:
Если бы это было опасно, не было бы разрешено Минздравом. Это неопасно. Это нужно делать. Мы знаем, что многим еще противопоказано делать прививки против гриппа и коронавируса. Поэтому чем больше людей проведут вакцинацию, тем скорее будет коллективный иммунитет, которым мы можем защитить тех, кому противопоказана вакцинация.
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