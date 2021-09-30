Можно привиться одновременно. Как будет проходить вакцинация против гриппа в условиях коронавируса?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скоро наступит сезон гриппа. С коронавирусом уже более-менее все понятно. Какие штаммы гриппа ожидаем? Как к этому подготовиться?

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

В этот эпидсезон мы ожидаем штаммы гриппа А и гриппа В. Так как вакцины против гриппа, которые поступают в нашу страну, имеют в себе штаммы и гриппа А, и гриппа В, они будут и трех-, и четырехвалентны, поэтому защитить от гриппа они могут. Важность прививки от гриппа в этом сезоне связана с наличием параллельно эпидемии коронавирусной инфекции, потому что вакцинация против гриппа активирует клеточный противовирусный иммунитет. А коронавирус – это тоже вирус, поэтому нужно вакцинироваться против гриппа. Сегодня первоначально будут вакцинироваться люди, которые закончили вакцинацию против коронавируса. Но у людей, которые еще не начали вакцинацию либо не окончили ее, будет возможность выбора. Человек может выбрать, если у него не будет противопоказаний, – одновременно привиться.