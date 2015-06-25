Можно ли привлекать к работам в ночное время и праздники беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений широкий.

Минчанка задает вопрос:

Имеет ли право наниматель привлекать к работе в государственные праздники, праздничные и выходные дни беременную женщину, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии со ст. 263 ТК Республики Беларусь запрещается привлекать к сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни, отправлять в служебные командировки беременных женщин, женщин, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, беременных женщин запрещается привлекать к работам в ночное время. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут привлекаться к работам в ночное время только с письменного согласия.