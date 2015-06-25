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Можно ли привлекать к работам в ночное время и праздники беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет?

25 июня 2015 14:08
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений широкий.

Минчанка задает вопрос:
Имеет ли право наниматель привлекать к работе в государственные праздники, праздничные и выходные дни беременную женщину, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии со ст. 263 ТК Республики Беларусь запрещается привлекать к сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни, отправлять в служебные командировки беременных женщин, женщин, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, беременных женщин запрещается привлекать к работам в ночное время. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут привлекаться к работам в ночное время только с письменного согласия. 

# общество # Работа в Беларуси # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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