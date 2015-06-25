Коммунальщики обвинили жильцов в неправильной эксплуатации сантехникой и требуют допоплаты услуг ЖКХ

Считается, что воздух не замечаешь, пока его не испортят. Герои этого сюжета воздух в их подъезде такой, что его можно резать ножом.

«Наиболее ясно менталитет общества выражается в состоянии подъездов домов его проживания». Жильцы столичного дома №29 по улице Руссинова, рассказывая о своем проживании, невольно зажимают носы.

Марина Дмитроченко:

6-го числа, это выходной день, стал запах в подъезде, очень сильный. Мы подумали, что это залезло какое-то животное, умерло. Мы обратились в ЖЭС, где нам сказали, что проверят.

Проверка затянулась на несколько дней. В итоге выяснилось – засорилась канализация. Сотрудники ЖЭС вызвали аварийную службу. Последняя свое дело сделала и поспешила прочь. И тут на авансцену вновь вышли руководители местного ЖЭС. С обвинительным приговором. Канализацию вывели из строя жильцы!

Марина Дмитроченко:

Машина приезжала, я с окна видела. После чего нам уже предъявили бумажку (повесили на подъезд), что в связи с тем, что мы неправильно эксплуатируем свои унитазы, мы забиваем их памперсами, прокладками, стеклянными банками, как нам сказали, и с нас будут высчитывать 3,5 миллиона. С наших 36 квартир. На что я пошла к начальнику по нашему подъезду. Он сказал, что мы вас тем самым будем наказывать, что вы неправильно используете сантехнику.

Дальнейший разговор носил неконструктивный характер. Коммунальщица отмахнулась от жилички, как от назойливой мухи. И тогда в роли мухи попытался вжиться корреспондент «Добро пожаловаться!» с одной простой целью: получить наглядный урок, у местных служб, как правильно пользоваться сантехникой.

Екатерина Сачко, СТВ:

Съемочной группе «Добро пожаловаться!» не удалось получить комментарий главного инженера по сложившейся ситуации. В назначенное время, в 17.00, он не явился.

А как выяснилось позднее, директор, работавший в то время, когда произошел этот пахучий случай, уже уволился. Но это только у товарища Сталина проблемы пропадали вместе с человеком. В нашем случае жильцы уверены, что проблема есть и она существенна. Цена ей 3,5 миллиона, которые коммунальщики пытались взыскать, как было сказано выше, за памперсы, прокладки и прочие предметы.

Валентина Гридюшко, начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Если вина жильцов не доказана, то выставление дополнительной оплаты не правомерно. Значит, может быть выставлена дополнительно только если создана комиссия и доказан факт неправильного пользования хозяйственно-бытовой канализацией жильцами подъезда.

Маловероятно, что сотрудники ЖЭС изъяли с места аварии и описали подробненько в акте вещественные доказательства. А зря!

Валентина Гридюшко, начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Этот факт подтверждается комиссионно актом обследования, и жильцы подписали этот акт. Только в том случае он может быть выставлен в жировку жильцам как дополнительная услуга.

Жильцы утверждают, что никакой акт они не подписывали. Тем не менее Марине в ЖЭС подробно объяснили принцип, по которому будет начисляться оплата за форсмажорную услугу. Зависеть она будет не от количества пользователей унитазами, а размера занимаемой площади. Как это связано с использованием канализации не совсем понятно.

Валентина Гридюшко, начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

По этому адресу, Руссиянова 29, на сколько мне объяснила заместитель по производству, там были очень частые засоры и жильцам было вывешено просто объявление о том, сколько стоят эти работы.

Жильцы дома успели сфотографировать это объявление, и нам хотелось бы не согласиться со словами заместителя производства. В нем четко прописано: промывка системы канализации будет осуществляться за счет жильцов. Сумма затрат будет включена в счет услуг ЖКУ. Кстати, за несколько часов до съемки это объявление таинственным образом исчезло, и подъезд был тщательно вымыт первый раз за несколько месяцев.

Активная гражданская позиция жителей дома не позволила коммунальщикам залезть им в карман.