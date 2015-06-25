Минчане жалуются на вырубку деревьев и на начало стройки по улице Бакинская

В удушающих объятиях мегаполиса особенно остро ощущается дефицит кислорода и свободного пространства. Жители столичных домов 6, 10, 12 и 16, по улице Бакинская натуралистами себя не считают. Тем не менее обитатели этого спального района недавно устроили целую акцию против вырубки деревьев.

Телефон горячей линии СТВ был практически парализован беспрестанными звонками с улицы Бакинской.

Галина Рудаковская:

Не лишайте нас этой маленькой зелёной зоны, где можно отдыхать молодым родителям и пенсионерам. Здесь очень много их проживает. Дайте нам зону отдыха! Здесь в основном будет асфальтобетон. Мы этого не хотим.

Не просто жалкая нота, а целая симфония протеста разыгралась на Бакинской.

19 молодых и здоровых каштанов, кленов, лип, извините за сленг, дали дуба под безжалостной бензопилой.

Растительный геноцид здесь возник не на пустом месте. Несколько лет назад местную баскетбольную площадку закатали под асфальт во имя стоянки автомобилей. На этот раз архитектурный срез района дополнит небольшой магазинчик розничных товаров.

Странное дело творится практически в центре города. На глазах у людей уничтожаются деревья и разворачивается стройка. Народ взбудоражен до крайности. Казалось, чего проще, выйди в народ чиновник любого, маломальского ранга и донеси доступно, что здесь будет!

Юлия Шрубок:

Возмущению нет предела. Вместо того чтобы сделать детскую площадку, вы собираетесь здесь сделать притон?! Здесь будут пить, будет постоянный шум, будут бегать крысы. И наши дети будут собирать бутылки?! Здесь и так неблагоприятный район. Здесь и так под углами, под деревьями лежат нетрезвые люди. Хотя бы опросили жильцов, а то, все втихую сделали!

Аргументов против строительства, в запасе у минчан, достаточно: 12 магазинов в округе, пустующий долгострой в конце улицы, нездоровое соседство с косметической фабрикой и железной дорогой.

600 подписей в защиту сквера и ни одного объяснения от представителей администрации.

Кто выкупил 7 гектаров земли и как же прекратить нежелательную стройку? Остаётся буквально воевать с бригадой застройщиков. Прораб Борис, надо признать, стойко держит оборону. Защищает самое ценное, что у него есть — стройматериалы.

Удивительно, что в администрации Октябрьского района не стремятся погасить ярость жильцов. С трудом встретились со «слугами народа» и мы. Дозвониться в администрацию очень непросто, а достучаться ещё труднее. Комментировать строительство на улице Бакинской здесь не стали: ответственные сотрудники в отпуске, болеют, в отъезде или «не телегеничны» — это официальная причина отказа. Однако главный специалист управления архитектуры и строительства показал нам документы, подтверждающие легальность продажи участка.

Оказывается, скандальные 7 гектаров были проданы с аукциона ещё в 2011 году.

Причем разрешение на это дали сами жильцы — во время общественного обсуждения в 2005. Правда, о нём теперь помнят немногие.

Когда людям не хватает информации, они начинают догадываться, додумывать, подозревать. Злосчастный строительный объект не успел врасти в землю фундаментом, но уже покрылся легендами. Одна из версий — землю купил российский олигарх, и здесь будет игорное заведение. В действительности все оказалось гораздо банальнее. Площадку по случаю прикупил белорусский бизнесмен, который, кстати, тоже предпочёл скрыть свое лицо.

Александр Гулякевич, директор предприятия ЧУП «ГроссМаркет»:

Никаких кафе, развлекательных центров, ничего не предусмотрено. Только магазин шаговой доступности — продукты питания. Ассортимент согласовывается с райисполкомом. Соответственно, ничего лишнего продаваться не будет.

В народе говорят, что человек, обнимающий ствол дерева, отдаёт растению негативную энергию. Учитывая накал страстей на Бакинской, темпераментным жителям Октябрьского района вскоре может понадобиться целый лес. А какое растение следует обнять безразличным сотрудникам администрации, чтобы избавиться от профессионального безразличия — загадка.

Что касается невинно убиенных 19 бакинских деревьев, то вместо них директор магазина обещал посадить парочку кустиков. Будут ли их использовать по назначению посетители магазина, как этого опасаются жильцы, покажет время. А чиновникам посоветуем быть поближе к народу. Потому что неспроста сложилась пословица: чиновник, он как птица высокого полета, но красоты их не увидишь, пения не услышишь, но вот помет достается многим.