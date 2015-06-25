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В Воложинском и Мядельском районах отменен запрет на посещение лесов

25 июня 2015 13:54
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Новости Беларуси. На Минщине начали отменять запрет на посещение лесов. Так, в Воложинском районе табу, введенное 16 июня, снято. К Воложенщине присоединился и Мядельский район. Вместе с тем, в остальных регионах области не спешат дать разрешение на лесные прогулки.

Напомним, с начала года в регионе произошло почти полсотни пожаров. Огнем повреждено более 5 гектаров лесных культур. С начала пожароопасного периода на Минщине установлено более 1000 шлагбаумов, на выявление лесных возгораний работают семь десятков камер видеонаблюдения и более 80 камер фотофиксации. Нарушение запрета на въезд в леса предусматривает штраф в размере до 25 базовых величин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Пожар

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