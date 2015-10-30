Прямой эфир

Можно ли приватизировать социальное жилье?

30 октября 2015 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до испорченной мебели и обуви. 

Житель Минска задает вопрос: 
Мы с женой и двумя несовершеннолетними детьми проживаем в социальной квартире одиннадцать лет. Хотели бы ее приватизировать. Можно ли это сделать?

Елена Мойсейчик, юрист:
Социальное жилье не подлежит приватизации, разделу, размену ни при каких обстоятельствах. Это предусмотрено законом «О приватизации», Жилищным кодексом, Указом президента Республики Беларусь № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений», а также договором найма, который был заключен с Вами при предоставлении такого жилья.

# общество # Социальная помощь # Консультация юриста # Елена Мойсечик

Другие новости рубрики

Все новости
От проекта до объекта. Строительство из блоков несъемной опалубки DURISOL
30 октября 2015 08:13

От проекта до объекта. Строительство из блоков несъемной опалубки DURISOL

Минск: жители улицы Голубева жалуются на воронью стаю, которая сделала невыносимой их жизнь
30 октября 2015 06:46

Минск: жители улицы Голубева жалуются на воронью стаю, которая сделала невыносимой их жизнь

Пять лет минчане безуспешно жаловались в ЖЭС на затопление памятника архитектуры, пока не вмешалась программа «Добро пожаловаться!»
29 октября 2015 10:02

Пять лет минчане безуспешно жаловались в ЖЭС на затопление памятника архитектуры, пока не вмешалась программа «Добро пожаловаться!»