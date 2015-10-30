Можно ли приватизировать социальное жилье?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до испорченной мебели и обуви.

Житель Минска задает вопрос:

Мы с женой и двумя несовершеннолетними детьми проживаем в социальной квартире одиннадцать лет. Хотели бы ее приватизировать. Можно ли это сделать?

Елена Мойсейчик, юрист:

Социальное жилье не подлежит приватизации, разделу, размену ни при каких обстоятельствах. Это предусмотрено законом «О приватизации», Жилищным кодексом, Указом президента Республики Беларусь № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений», а также договором найма, который был заключен с Вами при предоставлении такого жилья.