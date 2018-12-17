Можно ли попросить стакан воды в ресторане бесплатно? Развенчиваем 4 главных мифа о правах потребителей

Миф №1. Любой человек с улицы имеет право воспользоваться туалетом точки общепита. Так ли это? Дмитрий Харитонов, арт-директор сети ресторанов:

На самом деле, это так. Это – не миф, это – реальность. Никто не будет препятствовать, он может просто сходить в уборную и ничего не заказывать в ресторане. Это – не сетевая фишка, просто сейчас все заведения поддерживают какие-то общие тенденции.

Миф №2. В любом заведении общепита, по первой просьбе, вам обязаны бесплатно подать стакан воды. Такое требование, как правило, сопровождается комментарием, типа «мне только таблетку запить». Добавить к этому тяжёлое выражение лица, призывающее к гуманизму и нравственности, и живительная влага из кулера – ваша. Самое забавное в этом то, что даже персонал заведения зачастую не в курсе, имеет ли потребитель на это право, и просто решает пойти по пути наименьшего сопротивления. Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

На сегодняшний день в законодательстве РБ предусмотрены обязанности в точке общепита предоставить потребителю стакан воды на безвозмездной основе.

Миф №3. Потребитель имеет право попросить заменить блюдо, если оно не устроило гостя по вкусовым свойствам. Однако претензия, вроде: «Ваш салат нисуаз – недостаточно французский», – не всегда сработает. Дмитрий Харитонов:

Есть очень много известных блюд – это паста «Карбонара», салат «Цезарь», которые в разных заведениях готовятся по-разному. Поэтому говорить, что в другом заведении было вкуснее – дело вкуса.

Дарина Гулюта:

Относительно того, что данное блюдо не подошло по каким-то вкусовым параметрам, в данном случае, потребитель не может заявить своё требование, т. к. это может быть авторское исполнение данного блюда. Миф №4. Обнаружив в поданном блюде инородный предмет или организм, кулинарный шедевр с сюрпризом можно только заменить. Однако, закон гласит: испытав все оттенки брезгливости от найденного насекомого или волоса, потребитель имеет право не только отказаться от очередного творения нерадивого повара, но и потребовать компенсацию. Дмитрий Харитонов:

Я уверен, что в Минске любое заведение любого уровня не будет включать такое блюдо в счёт, потому что это неправильно.

Дарина Гулюта:

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», потребитель имеет право отказаться от оплаты блюда только в том случае, если данное блюдо является некачественным товаром, имеются посторонние предметы, либо оно небезопасно, либо оно имеет испорченный продукт, только в этом случае потребитель имеет право не оплачивать блюдо. Кроме того, он имеет право потребовать от исполнителя точки общепита возмещения убытков, а также денежную компенсацию морального вреда.