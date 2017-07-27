От деятельности ОДКБ до оптимизации: итоги совещания у Президента по вопросам национальной безопасности

Новости Беларуси. Во главе угла – порядок и безопасность. Будь то уборочная кампания, спортивные состязания или охрана государственной границы. Александр Лукашенко провел 27 июля совещание с руководством секретариата Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он контролирует работу всего силового блока, порядок не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому разговор охватил широкий круг тем: это и предстоящие совместные учения «Запад-2017», и II Европейские игры, которые Беларусь примет через два года. Впрочем, говорили и об элементарной дисциплине. Незаконная торговля оружием, наркотиками, нелегальная миграция. С этими «бедами современности» борются постоянно. Причем во всех странах. К примеру, один из последних белорусских случаев. Июль. Гродненская область. Задержаны трое нелегалов из Индии и неудавшиеся организаторы канала незаконной миграции. После Беларуси попасть хотели в Польшу, дальше – во Францию. Все в том же июле границу пересекали нелегалы из Армении и Афганистана.

Таких «недобросовестных» пограничники задерживают постоянно. Успешно. В 2017 году задержание на границе увеличилось на 30%. Статистика говорящая. Об успехах и о том, над чем еще предстоит работать в сфере безопасности, говорили во Дворце Независимости. На совещании у Президента – руководство Госсекретариата Совета безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть темы, которые мы избежать просто не можем. Это вопросы системы коллективной безопасности в рамках ОДКБ, поскольку, вы знаете, мы председательствуем сейчас в ОДКБ – Беларусь. Всегда от Беларуси ждут эффективного председательствования. И нам надо обсудить (кратко, конечно же) вопрос, как развиваются события по нашему председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности. Ну и, главное, апогей нашего председательствования – сессия коллективной безопасности, которая пройдет осенью.

Очень кратко об учениях «Запад-2017». Все старые вопросы (и озабоченность НАТО, и наши соседи, в Украине я недавно был), всем все объяснили. Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите. Они носят оборонительный характер. И мы вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения.

Вопросы пограничные. Было поручение Госсекретариату продолжить проверки Пограничного комитета, деятельность наших пограничных служб по своим функциям. Почему? Ответ простой: нелегальная миграция, контрабанда, наркотики и прочее. К сожалению, поток не уменьшается, наши пограничники работают в этой части напряженно. Международная обстановка нестабильна. А это значит, что как никогда важна деятельность ОДКБ. 2017 год юбилейный: 25-летие с момента подписания Договора и 15-летие со дня образования Организации. Еще в июне Александр Лукашенко встречался с секретарями Советов безопасности государств-участников Организации.

Тогда Президент и обозначил важнейшие задачи. Среди них – сотрудничество с международными структурами, комплексное укрепление военно-технического и миротворческого потенциалов ОДКБ, противодействие терроризму, обороту наркотиков. Организация важна для безопасности всего евразийского континента. Уже осенью эти и другие вопросы обсудят.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Президента проинформировали по подготовке к саммиту коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет в конце года здесь, в Минске, о ходе подготовки важнейших документов, которые будут выноситься на рассмотрение глав государств. Многое сегодня делается для укрепления военной безопасности Союзного государства. Проходят плановые совместные стратегические учения. Уже в сентябре «Запад-2017» соберет до 13 тысяч военнослужащих. За учениями смогут следить представители ООН, ОБСЕ, НАТО и ОДКБ. Открытость – одно из главных условий. Это не раз подчеркивал Президент. Для наблюдателей дорога открыта. Серьезные и масштабы. Ожидается, что учения охватят территорию от Кольского полуострова до Беларуси. У нас будет задействовано семь полигонов.

Кстати, эта тема уж точно будет в центре внимания СМИ. И вот ту самую информационную безопасность тоже нужно обеспечивать. В ближайшее время даже планируется разработать документ, который позволит более эффективно противостоять продвижению террористических идей в интернете, а еще тысяч экстремистских лозунгов.

Андрей Русакович, политолог:

В концепциях и национальной безопасности, и внешней политики есть раздел «Информационное сопровождение». И вот, на мой взгляд, международное сообщество в целом еще не подошло к такому эффективному сотрудничеству в этой области. По крайней мере крупные государства пытаются эти вопросы решать где-то в начале с использованием национальных каких-то рамок. Следить надо не только за безопасностью у границ, но и за спокойствием внутри страны. В 2019 году предстоит серьезный экзамен. В Минске пройдут II Европейские игры. До этого принимал солнечный Баку. Вся необходимая инфраструктура у нас есть. Впрочем, опыт проведения подобных первенств тоже. В 2014 году принимали чемпионат мира по хоккею, в 2015-м – чемпионат Европы по художественной гимнастике. Ожидается, что в Минск приедет около 4 тысяч атлетов. Евроигры будут квалификационными для 11 из 16 видов спорта на Олимпиаду 2020 года. Александр Лукашенко:

Съедется вся Европа сюда, да и не только. Будут же наблюдатели у нас и Америки, и Азии, и Африки. Поэтому эпицентром становится Минск, и мы серьезно должны к этому готовиться. Среди принципиальных вопросов – оптимизация силовых структур и дисциплина. В ходе совещания это подчеркнет Александр Лукашенко. Директива № 1 актуальность не теряет. Александр Лукашенко:

Наверное, мы оптимизируемся вот таким образом на уровне Президента, с определенным идеологическим обеспечением этого вопроса в последний раз. Мы определим уровень численности, мы определим затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году. А в последующем вопросы оптимизации не исчезнут. Но это уже задача руководителей ведомств. Все, что они там сэкономят, это их. Мы их просто будем держать на контроле и подстегивать, стимулировать к оптимизации структур. Вопрос дисциплины – вопрос № 1. Особенно это зависит от силового блока. Человек в погонах контролирует обстановку вообще. Ему до всего должно быть дело. И по движению транспорта, и по перемещению людей. И главное – оказать немедленную помощь, если человек нуждается на улице или где-то во дворе, в подворотне (не важно), где есть люди, оказать ему посильную поддержку. Поэтому это очень важный вопрос – дежурство военнослужащих патрулей. Или же в МВД. На перекрестках, везде, поддержку ГАИшников. И тоже патрули Министерства внутренних дел. Когда я даже, проезжая по городу, смотрю на это, знаете, думаю, людям спокойнее, когда военный человек на улице. А в-третьих, они же должны быть среди людей. Надо это иметь в виду. И, пожалуйста, возьмите это на контроль, введите это в практику. Госсекретарь Совета безопасности тут же отмечает: вопросы безопасности первоочередные, но в то же время здесь будет сбалансированный подход. Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

То, что касается обеспечения безопасности наших граждан, этот вопрос всегда на повестке дня. И количество патрулей, которое будет у нас на улице, будет зависеть прежде всего от той обстановки, которая складывается в том или ином регионе, районе, городе, поселке или месте. Поэтому тут будет сбалансированный подход.