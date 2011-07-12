В Минске начали работу студенческие стройотряды

Нынешним летом на различных объектах Минска будет трудится десять стройотрядов. В частности, студенты будут работать на реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы и на других объектах столицы.

Молодым людям также предстоит систематизировать материалы и составить каталог фондов Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.

Новшеством нынешнего года станут услуги двух сервисных отрядов. Трудовое лето для студентов продлится до 25 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Дайко, инженер по качеству:

Когда к нам приходит на работу студенческий отряд, в части техники безопасности ему уделяется очень большое внимание: выделяется ответственный бригадир, большее внимание им уделяет прораб, они отдельно знакомятся со всеми технологиями проведения работ по объектам.

Ренат Мозоль, студент географического факультета Белорусского государственного университета:

Когда мы пришли, студентам доверяли только строительный мусор. Сейчас нас допускают к демонтажу здания, работаем на высоте, проходит облицовка.