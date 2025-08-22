Можно ли лечить зубы во время беременности? Узнали у стоматолога, какие процедуры разрешены

Можно ли лечить зубы во время беременности? Врачи отмечают, что именно в этот период у женщин увеличивается риск развития стоматологических заболеваний. В первом триместре рекомендуется ограничиться только гигиеническими процедурами – чисткой зубов и уходом за полостью рта. Это связано с тем, что в этот период активно формируются органы малыша, поэтому любые вмешательства лучше отложить.

Наталья Грицкевич, стоматолог-тарапевт медицинского центра «Нордин»:

В идеале планировать лечение зубов и беременности таким образом, чтобы все зубки были вылечены до ее наступления. В любом триместре противопоказаны рентгеновские снимки и компьютерная томограмма челюстно-лицевой области, чтобы не облучать будущего ребенка хоть и низкой, но дозой радиации.

Самое благоприятное время для лечения зубов – второй триместр. Обычно его называют «золотым» – примерно с 15 по 22 неделю. В этот период уже сформированы основные органы малыша, поэтому стоматологическое лечение проводить проще и безопаснее.

Наталья Грицкевич:

Анестезию во втором триместре делать можно и нужно, чтобы не вызывать лишний стресс у будущей мамы. Если же будущая мама имеет какую-то острую картину, то есть у нее острая боль либо появился отек, припухлость, температура, то оперативное вмешательство либо лечение может осуществляться в любом триместре вне зависимости от сроков для того, чтобы облегчить общее состояние женщины.

В третьем триместре лечение становится сложнее, потому что лежать долго на спине будущей маме уже неудобно. Также существует минимальный риск того, что стоматологические процедуры спровоцируют преждевременные роды. В это время специалисты рекомендуют отложить лечение до окончания беременности.

Наталья Грицкевич:

Было бы неплохо вылечить зубки и провести профгигиену всем людям, которые будут иметь доступ к уходу за ребенком. Кариес – это инфекционное заболевание. Когда ребенок рождается, его полость рта стерильна. Он получает стриптококков, которые вызывают кариес, с ложечки от мамы, когда та попробовала, например, смесь и затем дала этой же ложечкой ребенку. Либо когда она целует ручки ребенку, и он затем тянет их в рот. Поэтому чем чище будет ротовая полость у всех людей, которые имеют доступ к ребенку, то есть будут вылечены все зубы, удалены все камни, тем больше вероятность того, что ребенок сохранит здоровье своих зубов дольше, чем в противном случае.