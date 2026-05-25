Костюковичи готовятся принять XXXIII День белорусской письменности

Новый фонтан, скульптура о первой любви и муралы в честь великих земляков. Костюковичи готовятся к XXXIII Дню белорусской письменности. В первые выходные сентября город станет литературной столицей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На празднике ожидаются делегации союзов писателей. Также перед гостями выступят победители конкурса юных чтецов «Живая классика». Как Костюковичи готовятся встретить главный праздник белорусского слова и чем в этом году праздник удивит гостей? Расскажет Юлия Мычка.

Принимать главный читающий праздник страны Костюковичи готовятся не только литературной силой, но и красотой. За 100 дней до фестиваля город напоминает большую стройку. Перепланировка идет в центре. К празднику на площади у райисполкома установят новый фонтан и арт-объект. На родину поэта Аркадия Кулешова вернется история о его первой любви – скульптура «Алесь и Алеся». В центральном сквере отремонтируют тротуары, установят новое игровое оборудование. Полным ходом идет ремонт дорог и фасадов жилых домов. Прямо сейчас уставшую от времени тротуарную плитку меняют на Аллее героев в честь земляков – участников Великой Отечественной войны.

Владимир Анищенко, главный инженер строительного предприятия:

Будет заменено порядка 1000 метров бордюра и 2100 квадратов плитки тротуарной будет положено. Работы начались в начале мая и будут завершены к концу июля. Кулешов, Чигринов, Письменков – о литературных корнях Костюковичей теперь каждый день будут напоминать новые остановки и муралы.