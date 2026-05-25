Минск и Казань укрепляют сотрудничество – какие соглашения подписаны на бизнес-форуме?
В эти дни в белорусской столице впервые проходят Дни Казани. Это ответный визит после Дней Минска в Казани прошлым летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда побратимские отношения двух городов получили официальный статус, а сегодня эта договоренность имеет практическое продолжение – уже на уровне конкретных совместных решений и новых направлений сотрудничества.
Главная деловая площадка – экономический форум «Казань и Минск: побратимство – новый драйвер развития». Здесь стороны уже подписали 6 стратегических соглашений. В центре внимания – промышленность, транспорт, социальная сфера и развитие городских проектов.
Впрочем, примеров успешного сотрудничества хватало и раньше. Белорусский транспорт давно работает на улицах Казани. С 2007 года туда поставили более 850 автобусов МАЗ и десятки единиц электротранспорта. Только в прошлом году столица Татарстана приобрела еще 25 белорусских троллейбусов. В свою очередь татарстанские предприятия поставляют для белорусской промышленности полимеры, каучук и комплектующие для машиностроения. Отдельный акцент – цифровые технологии и решения для «умного города». Параллельно расширяются и гуманитарные связи: совместные культурные проекты, туристические маршруты, молодежные обмены. В Казани, кстати, работает единственный в России музей-квартира Янки Купалы, а одна из улиц города носит название Минской.
Но центр притяжения сегодня – не только деловая программа. У Дворца спорта развернулся фестиваль «Вкусная Казань»: гастрономия, ремесленные ярмарки, концерты и атмосфера большого городского праздника.
Как побратимство Минска и Казани превращается в конкретные проекты, расскажет Валерия Карачун.
Первое соглашение Минск и Казань подписали почти 30 лет назад, но тогда оно ограничивалось в основном взаимной торговлей. Сейчас точек соприкосновения гораздо больше: промышленность, наука, технологии. Потенциал огромный, и, кажется, стороны намерены реализовать его в полной мере. Сегодня портфель документов пополнили еще 6 соглашений. Документы охватывают сразу несколько направлений – от тяжелой индустрии до социальных проектов.
От тяжелой индустрии до социальных проектов! Минск и Казань подписали 6 соглашений о сотрудничестве. Читайте здесь.
Крепким становится партнерство и в социальной сфере. Успешным может стать сотрудничество в медицине. Татарстану, например, интересен опыт белорусских специалистов в трансплантологии, педиатрии и травматологии. А российский регион, в свою очередь, готов поделиться с нашими врачами новейшими цифровыми решениями. Речь идет об IT-платформе, которая призвана оптимизировать ежедневную работу врачей.
Ильназ Ахмадиев, заместитель министра здравоохранения Татарстана (Россия):
В этом цифровом инструменте зашито все, начиная от профилактики и заканчивая оказанием стационарной помощи. Вплоть до того, что мы зашьем в этой информационной панели возможность регулирования расписаний приема к врачам.
Мощного экономического эффекта ждут и от объединения научного потенциала. Партнерство в сфере высоких технологий поможет усилить импортозамещение. Технопарки, например, ставят на авиаотрасль. В фокусе внимания инновационных кластеров выпуск отечественных комплектующих для беспилотников и внедрение передовых методов обработки сложных металлов. Впрочем, этот проект ложится на уже подготовленную почву.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
У нас уже есть сотрудничество с Казанью. Наши предприятия поставляют туда различное оборудование медицинского назначения, шовный материал и прочие какие-то электрические устройства.
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