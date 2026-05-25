Минск и Казань укрепляют сотрудничество – какие соглашения подписаны на бизнес-форуме?

В эти дни в белорусской столице впервые проходят Дни Казани. Это ответный визит после Дней Минска в Казани прошлым летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда побратимские отношения двух городов получили официальный статус, а сегодня эта договоренность имеет практическое продолжение – уже на уровне конкретных совместных решений и новых направлений сотрудничества.

Главная деловая площадка – экономический форум «Казань и Минск: побратимство – новый драйвер развития». Здесь стороны уже подписали 6 стратегических соглашений. В центре внимания – промышленность, транспорт, социальная сфера и развитие городских проектов.

Впрочем, примеров успешного сотрудничества хватало и раньше. Белорусский транспорт давно работает на улицах Казани. С 2007 года туда поставили более 850 автобусов МАЗ и десятки единиц электротранспорта. Только в прошлом году столица Татарстана приобрела еще 25 белорусских троллейбусов. В свою очередь татарстанские предприятия поставляют для белорусской промышленности полимеры, каучук и комплектующие для машиностроения. Отдельный акцент – цифровые технологии и решения для «умного города». Параллельно расширяются и гуманитарные связи: совместные культурные проекты, туристические маршруты, молодежные обмены. В Казани, кстати, работает единственный в России музей-квартира Янки Купалы, а одна из улиц города носит название Минской.

Но центр притяжения сегодня – не только деловая программа. У Дворца спорта развернулся фестиваль «Вкусная Казань»: гастрономия, ремесленные ярмарки, концерты и атмосфера большого городского праздника.