Может ли под юмором скрываться агрессия – мнение психологов

Люди, которые обладают прекрасным чувством юмора, являются талантливыми и одаренными людьми. Найти какую-нибудь шутку или смешок в обычной жизненной ситуации, рассмешиться самому и рассмешить кого-нибудь другого. При этом подарить ему хорошее настроение и, возможно, через свой юмор, через свою шутку сделать чью-то жизнь намного лучше. И также благодаря хорошему чувству юмора можно филигранно и искусно выйти из какой-нибудь непонятной, странной ситуации и вообще просто разрядить любую обстановку. Что такое чувство юмора и можно его развить или нет, поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Денис Северов, магистр психологии:

На самом деле, чувство юмора как ирония, насмешки и сарказм больше свойственно людям, у которых внутри есть невыраженная эмоция гнева, злости и агрессии. И через эти саркастичные замечания они таким образом выражают свое отношение к миру. И часто занижают мир, чтобы возвыситься самим.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Правда, что черный юмор – это самый здоровый юмор?