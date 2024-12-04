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В Заславле появились 4 новых мурала

04 декабря 2024 14:35
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Письма из прошлого. В Заславле появилась серия муралов, по которым можно изучать историю древнего города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Заславле появились 4 новых мурала-2

Монументальные рисунки теперь украшают фасады четырех многоэтажек возле дома культуры. Настенную живопись объединяет одна концепция. Главная фигура – полоцкая княжна Рогнеда. Она шлет послание из прошлого для будущего поколения. Другие муралы посвящены знаковым объектам Заславля – на них Костел Рождества Пресвятой Девы Марии и Церковь Преображения Господня. Дополняют рисунки изображения редких птиц, занесенных в Красную книгу Беларуси.

В Заславле появились 4 новых мурала-4

Елизавета Шабусова:
У нас в Заславле на домах нарисовали муралы. Они дополняют эстетику нашего города. Благодаря им можно узнать много нового о нашем городе. На них очень приятно смотреть.

В Заславле появились 4 новых мурала-6

Юрий Мацкевич, заместитель председателя Заславского горисполкома:
В городе ведется подготовка к празднованию в будущем году областных «Дожинок». В рамках начала подготовки была разработана вот такая идея – изобразить несколько муралов на квартирных жилых домах.

2025 год для Заславля знаковый. Кроме областных Дожинок, здесь отметят еще одну важную дату – городу исполнится 1040 лет.

# Достопримечательности

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