Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы

На защите электорального суверенитета. Центральная избирательная комиссия Беларуси отмечает 35-ю годовщину основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление коллективу ЦИК направил Александр Лукашенко.

Организаторы электоральных кампаний также приумножают знания. На постоянной основе происходит обмен опытом с коллегами государств-партнеров. К слову, на белорусскую избирательную систему зарубежные специалисты часто ссылаются как на образец.

Михаил Мясникович, государственный деятель Беларуси:

Мы работали вместе в Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств, все коллеги по СНГ всегда с уважением и деликатно интересовались, как обстоят дела, и многие вещи заимствовали у белорусов, чтобы внедрять в свою повседневную практику.