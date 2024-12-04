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Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы

04 декабря 2024 16:40
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На защите электорального суверенитета. Центральная избирательная комиссия Беларуси отмечает 35-ю годовщину основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление коллективу ЦИК направил Александр Лукашенко.

Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы-2

Организаторы электоральных кампаний также приумножают знания. На постоянной основе происходит обмен опытом с коллегами государств-партнеров. К слову, на белорусскую избирательную систему зарубежные специалисты часто ссылаются как на образец.

Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы-4

Михаил Мясникович, государственный деятель Беларуси:
Мы работали вместе в Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств, все коллеги по СНГ всегда с уважением и деликатно интересовались, как обстоят дела, и многие вещи заимствовали у белорусов, чтобы внедрять в свою повседневную практику. 

ЦИК отмечает 35-летие – как поменялась избирательная система Беларуси за эти годы?

# ЦИК Беларуси # Михаил Мясникович

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