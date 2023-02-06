«Может быть подтоплено порядка 169 населённых пунктов и 60 районов». Министр по ЧС дал прогноз по паводкам

Новости Беларуси. Паводковая ситуация, состояние дорог и работа ЖКХ. В правительстве обсудили оперативное решение проблем, которые вызывают обоснованные нарекания у людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На контроле также ситуация с подтоплением паводковыми и талыми водами отдельных участков дорог и мостов, жилых домов и частных подворий. Виной всему не только погода. Есть нарушения, системные недоработки и банальная халатность на местах. Как результат, более 40 подтопленных частных домовладений и свыше 800 индивидуальных подворий.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Силы и средства МЧС оказывают помощь населению в доставке в эти населенные пункты, в доставке продуктов питания. Там, где есть такая возможность, в откачке воды с подворий и из подтопленных участков. Самое главное – сегодня отслеживается ситуация по прогнозу. В самых плохих прогнозных условиях мы оцениваем ситуацию, что может быть подтоплено порядка 169 населенных пунктов и 60 районов на территории Брестской, Гомельской и Минской областей. Каких-то форс-мажоров серьезных, на которые необходимо на уровне правительства влиять, нет.