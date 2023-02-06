«Проблема в закупке техники». Как собираются улучшить состояние дорог в стране, ответил министр ЖКХ

Новости Беларуси. Паводковая ситуация, состояние дорог и работа ЖКХ. В правительстве обсудили оперативное решение проблем, которые вызывают обоснованные нарекания у людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Может быть подтоплено порядка 169 населенных пунктов и 60 районов». Министр по ЧС дал прогноз по паводкам.

В частности, чрезмерное разрушение дорожного покрытия этой зимой специалисты связывают с воздействием непогоды. Обильные снегопады, ледяные дожди, резкие перепады температуры от плюса к минусу – все это негативно сказалось на состоянии проезжей части. В связи с этим вырос и уровень травматизма. По данным ГАИ, только за январь в стране произошло около 400 ДТП, связанных с ямами на дорогах. В топе негативных отзывов населения сегодня также качество уборки дворов, улиц и тротуаров.

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

На сегодня как хватает и финансов, если их не хватает, тогда местные органы власти находят, изыскивают дополнительные средства. Безусловно, сегодня есть проблема в закупке техники дорожной, грейдеров. Потребность составляет порядка 500 единиц. Вместе с тем и глава государства поддержал, внесли изменения в Указ. Сегодня организации жилищно-коммунального хозяйства эту технику могут покупать на льготных условиях 146-го Указа. То есть сегодня все в руках местных органов власти.