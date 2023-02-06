«Можем получить достоверные ответы». В Беларуси продолжается проект «Зачётный разговор»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжает работу информационно-просветительский проект «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз спикеры беседы встретились с учащимися Минского государственного механико-технологического колледжа. Желающих пообщаться немало. Среди молодых людей – будущие специалисты в сфере переработки животного сырья, а также технического обслуживания. В формате открытого диалога обсудили вопросы внешней и внутренней политики страны. Особое внимание уделили темам гражданско-патриотического воспитания молодежи и социально-экономическому развитию нашего государства в условиях санкционного давления.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы двигаемся вперед, молодежная и социальная политика двигается. И молодые люди приобретают больше навыков, компетенций и способностей. И уже со школьной, студенческой, со скамьи колледжа имеют возможность приобщиться к общественно-политическим и другим процессам, которые происходят в нашей стране.

Полина Клинцевич, участница «Зачетного разговора»:

Для нас это очень важно, так как мы можем задать вопросы, интересующие нас, и можем получить достоверные ответы на свои вопросы. Не из интернета, не откуда-то еще, а из уст человека, который действительно в этом разбирается.