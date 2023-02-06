«Планируем закупать новый комбайн и МАЗы». В Минской области идёт подготовка к весеннему севу

Новости Беларуси. В Минской области идет подготовка к весеннему севу: инженеры завершают ремонт техники, аграрии закупают семена, формируются рабочие бригады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яровой клин 2023 года в центральном регионе составит 200 тысяч гектаров с учетом кукурузы.

Зимний сезон для аграриев полон хлопот. Готовят технику к предстоящей посевной, вывозят органические удобрения, закупают семена. Особое внимание – ремонту. Дмитрий Куделка в этом толк знает. И придерживается фразы: готовь сани летом. Сегодня под его бдительным контролем – более 200 единиц техники.

Дмитрий Куделка, начальник цеха механизации филиала «Фалько-Агро» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Сеялки ремонтировали, комбайны, культиваторы, плуги. Практически 70 % автопарка уже отремонтировали. Новую технику закупаем в зависимости от потребности, если техника уже устарела или неактуальна, то мы закупаем новую. В прошлом году из новой техники был приобретен опрыскиватель самоходный, погрузчик. В этом году планируем закупать новый комбайн и МАЗы.

Подробности в видеоматериале.