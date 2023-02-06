Прямой эфир

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка

06 февраля 2023 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте собрались командиры и бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка со всей страны, чтобы за день перезагрузить свои знания по кибербезопасности, спасению людей на воде и в огне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-1

Правоохранительное движение БРСМ зародилось в 2004 году и сейчас уже объединяет около 16 тысяч человек. Юные бойцы помогают спасателям и сотрудникам милиции поддерживать спокойствие на улицах белорусских городов и в сельской местности, а еще служат примером для сверстников.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-4

Все начинается с личной мотивации. Бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка – это про мужество и патриотизм горячих юных сердец. Командир отряда из Калинковичей Павел Ревинский приехал в Брестскую крепость с портретом своего героя, память о котором мотивирует быть лучше каждый день.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-7

Павел Ревинский, командир молодежного отряда охраны правопорядка:
На портрете изображен мой прадед, воевал во Второй мировой войне, погиб он в 1944 году. Не дошел еще до опорной точки и погиб. Нужно помнить своих героев, которые подарили нам жизнь.

Полторы сотни молодых людей со всей Беларуси – лучшие бойцы и командиры в Год мира и созидания в Брестской крепости.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
У мемориального комплекса появилась своя цифровая звезда. Международный онлайн-проект БРСМ позволяет сохранить историю благодаря QR-коду. Всего в несколько касаний – вся информация о памятном месте.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-13

Цветы от молодого поколения легли к подножию Вечного огня. В одном ряду с белорусской молодежью делегация из Словакии. Общественная организация «Брат за брата» всеми силами старается утвердить историческую правду о Второй мировой войне у себя на родине.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-16

Матуш Алекса, представитель общественной организации «Брат за брата» (Словакия):
Мы хотим сказать всем людям в Евросоюзе, что здесь молодежь, в Беларуси, делает очень красивую работу для героев Великой Отечественной войны. Народ словацкий, чешский, много людей в Евросоюзе не хотят забыть память. Хотят благодарить героев Великой Отечественной войны.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-19

Навыки самообороны и рукопашного боя, оказания первой помощи и спасения. Их отличает от сверстников особое отношение к жизни – быть на шаг впереди. Для лучших в Бресте устроили обучающие интенсивы – как распознавать фейки и в чем секрет персональной кибербезопасности.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-22

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
В этих непростых условиях, в которых сейчас находится наша Беларусь, очень важно, чтобы у каждого молодого человека была как минимум база. Чтобы он мог и знал, что такое военное дело. Конечно, это будет придавать уверенность ему и его родным и близким.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-25

Командиру Александру Сельвесюку молодежная инициатива позволила определиться с делом жизни. Сегодня юноша служит в милиции, а до этого прошел подготовку в отряде правопорядка.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-28

Александр Сельвесюк, сотрудник Ленинского РОВД Бреста:
Если человек хочет поступить или пойти работать в милицию, то для него это будет очень хороший, большой опыт. Он научится себя вести очень хорошо, дисциплину держать.

В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка-31

В Беларуси насчитывают свыше полутора тысяч молодежных отрядов охраны правопорядка, а это порядка 16 тысяч молодых людей, мотивированных и способных поддержать и защитить.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Молодежь Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Лукьянов # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«По матушкиным молитвам очень много исцелений». Белорусские православные чтят память Валентины Минской
06 февраля 2023 19:37

«По матушкиным молитвам очень много исцелений». Белорусские православные чтят память Валентины Минской

«Кто-то денежки распилил». Зачем Украине на самом деле нужна стена на границе с Беларусью?
06 февраля 2023 19:21

«Кто-то денежки распилил». Зачем Украине на самом деле нужна стена на границе с Беларусью?

«За пограничниками весь народ». Кто стоит на охране наших рубежей и почему не стоит вестись на провокации?
06 февраля 2023 18:50

«За пограничниками весь народ». Кто стоит на охране наших рубежей и почему не стоит вестись на провокации?