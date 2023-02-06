В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка
Новости Беларуси. В Бресте собрались командиры и бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка со всей страны, чтобы за день перезагрузить свои знания по кибербезопасности, спасению людей на воде и в огне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранительное движение БРСМ зародилось в 2004 году и сейчас уже объединяет около 16 тысяч человек. Юные бойцы помогают спасателям и сотрудникам милиции поддерживать спокойствие на улицах белорусских городов и в сельской местности, а еще служат примером для сверстников.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Все начинается с личной мотивации. Бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка – это про мужество и патриотизм горячих юных сердец. Командир отряда из Калинковичей Павел Ревинский приехал в Брестскую крепость с портретом своего героя, память о котором мотивирует быть лучше каждый день.
Павел Ревинский, командир молодежного отряда охраны правопорядка:
На портрете изображен мой прадед, воевал во Второй мировой войне, погиб он в 1944 году. Не дошел еще до опорной точки и погиб. Нужно помнить своих героев, которые подарили нам жизнь.
Полторы сотни молодых людей со всей Беларуси – лучшие бойцы и командиры в Год мира и созидания в Брестской крепости.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
У мемориального комплекса появилась своя цифровая звезда. Международный онлайн-проект БРСМ позволяет сохранить историю благодаря QR-коду. Всего в несколько касаний – вся информация о памятном месте.
Цветы от молодого поколения легли к подножию Вечного огня. В одном ряду с белорусской молодежью делегация из Словакии. Общественная организация «Брат за брата» всеми силами старается утвердить историческую правду о Второй мировой войне у себя на родине.
Матуш Алекса, представитель общественной организации «Брат за брата» (Словакия):
Мы хотим сказать всем людям в Евросоюзе, что здесь молодежь, в Беларуси, делает очень красивую работу для героев Великой Отечественной войны. Народ словацкий, чешский, много людей в Евросоюзе не хотят забыть память. Хотят благодарить героев Великой Отечественной войны.
Навыки самообороны и рукопашного боя, оказания первой помощи и спасения. Их отличает от сверстников особое отношение к жизни – быть на шаг впереди. Для лучших в Бресте устроили обучающие интенсивы – как распознавать фейки и в чем секрет персональной кибербезопасности.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
В этих непростых условиях, в которых сейчас находится наша Беларусь, очень важно, чтобы у каждого молодого человека была как минимум база. Чтобы он мог и знал, что такое военное дело. Конечно, это будет придавать уверенность ему и его родным и близким.
Командиру Александру Сельвесюку молодежная инициатива позволила определиться с делом жизни. Сегодня юноша служит в милиции, а до этого прошел подготовку в отряде правопорядка.
Александр Сельвесюк, сотрудник Ленинского РОВД Бреста:
Если человек хочет поступить или пойти работать в милицию, то для него это будет очень хороший, большой опыт. Он научится себя вести очень хорошо, дисциплину держать.
В Беларуси насчитывают свыше полутора тысяч молодежных отрядов охраны правопорядка, а это порядка 16 тысяч молодых людей, мотивированных и способных поддержать и защитить.
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