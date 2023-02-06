В Бресте собрались лучшие представители молодёжных отрядов охраны правопорядка

Новости Беларуси. В Бресте собрались командиры и бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка со всей страны, чтобы за день перезагрузить свои знания по кибербезопасности, спасению людей на воде и в огне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранительное движение БРСМ зародилось в 2004 году и сейчас уже объединяет около 16 тысяч человек. Юные бойцы помогают спасателям и сотрудникам милиции поддерживать спокойствие на улицах белорусских городов и в сельской местности, а еще служат примером для сверстников. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Все начинается с личной мотивации. Бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка – это про мужество и патриотизм горячих юных сердец. Командир отряда из Калинковичей Павел Ревинский приехал в Брестскую крепость с портретом своего героя, память о котором мотивирует быть лучше каждый день.

Павел Ревинский, командир молодежного отряда охраны правопорядка:

На портрете изображен мой прадед, воевал во Второй мировой войне, погиб он в 1944 году. Не дошел еще до опорной точки и погиб. Нужно помнить своих героев, которые подарили нам жизнь. Полторы сотни молодых людей со всей Беларуси – лучшие бойцы и командиры в Год мира и созидания в Брестской крепости.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

У мемориального комплекса появилась своя цифровая звезда. Международный онлайн-проект БРСМ позволяет сохранить историю благодаря QR-коду. Всего в несколько касаний – вся информация о памятном месте.

Цветы от молодого поколения легли к подножию Вечного огня. В одном ряду с белорусской молодежью делегация из Словакии. Общественная организация «Брат за брата» всеми силами старается утвердить историческую правду о Второй мировой войне у себя на родине.

Матуш Алекса, представитель общественной организации «Брат за брата» (Словакия):

Мы хотим сказать всем людям в Евросоюзе, что здесь молодежь, в Беларуси, делает очень красивую работу для героев Великой Отечественной войны. Народ словацкий, чешский, много людей в Евросоюзе не хотят забыть память. Хотят благодарить героев Великой Отечественной войны.

Навыки самообороны и рукопашного боя, оказания первой помощи и спасения. Их отличает от сверстников особое отношение к жизни – быть на шаг впереди. Для лучших в Бресте устроили обучающие интенсивы – как распознавать фейки и в чем секрет персональной кибербезопасности.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В этих непростых условиях, в которых сейчас находится наша Беларусь, очень важно, чтобы у каждого молодого человека была как минимум база. Чтобы он мог и знал, что такое военное дело. Конечно, это будет придавать уверенность ему и его родным и близким.

Командиру Александру Сельвесюку молодежная инициатива позволила определиться с делом жизни. Сегодня юноша служит в милиции, а до этого прошел подготовку в отряде правопорядка.

Александр Сельвесюк, сотрудник Ленинского РОВД Бреста:

Если человек хочет поступить или пойти работать в милицию, то для него это будет очень хороший, большой опыт. Он научится себя вести очень хорошо, дисциплину держать.