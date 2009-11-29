Мост по улице Кальварийской в Минске откроется после реконструкции 10 декабря

Об этом сообщили в ГПО «Горремавтодор».

Улица Кальварийская – важная транспортная артерия столицы. Активная застройка этого района и сопутствующая ей автомобилизация привели к тому, что нагрузка на мост значительно возросла. В итоге возникла острая необходимость в реконструкции путепровода.

По сути, вместо старого сооружения здесь построили новое, применив уникальные технологии. Впервые, чтобы сохранить движение транспорта по магистрали, возвели объездной путепровод. При этом реконструкция велась над действующими железнодорожными путями без остановки движения поездов.

В результате преобразований число полос движения увеличено до шести. Общая длина моста составляет 200 м. Удерживают конструкцию восемь пролетов по 24 метра и два – по 18 метра.

По проекту предполагалось, что реконструкция продлится до 2011 года, однако было решено значительно сократить время ремонта. Чтобы уложиться в такие сжатые сроки, круглосуточно трудились более 100 человек, сообщает БЕЛТА.