Рождественский пост — «Пилиповка»

С сегодняшнего дня верующие накладывают табу на развлечения и мясную пищу. Каждый православный за это время должен пройти духовное очищение через покаяние и молитву.

Свиные ребрышки, шпикачки, салями и прочие мясные деликатесы остаются на прилавках. Кулинарную власть в канун Рождества захватили морские и речные обитатели. Суши, уха и прочие вариации на рыбную тему обретают гастрономическую популярность, особенно в пост. Толстолобик, карп, окунь — аппетиты минчан сегодня удовлетворило предложение рыбопродавцов. Ряды с подводным урожаем расположились прямо в центре Минска. В первый день поста эта продукция на ярмарке расходилось просто на ура.

В большой семье первый день Рождественского поста открыли традиционным салатом из фасоли и чечевичным супом. Они боб с горохом не путают. Три дочки параллельно с первыми шагами, как будущие хозяйки осваивают кулинарные азы. Юные помощницы практически с пелёнок кашеварят и вместе с родителями разделяют постную трапезу.

Инна Варакса:

Я детям сказала: девочки, если вам мяса захочется, то я вам, может, предложу мясную консерву какую-нибудь, но жареную курочку до Рождества — точно нет. Потому что это блюдо больше праздничное.

А вот повар Руслан хоть и называет себя мясоедом, но православные традиции свято соблюдает. Ресторан, в котором он работает, во время всех постов добавляет в меню прайс постных блюд.

Никаких хитростей. Печеное яблоко — по старому бабушкиному рецепту. В основе большинства постных блюд абсолютно простые, доступные, а главное полезные ингредиенты. Кстати, такая демократичная политика ресторана и формирует списки постоянных клиентов.

Денис Светов, заведующий производством ресторана:

Мы разработали постное меню, и оно пользуется спросом на фоне общего. Здесь есть простор для творчества.

Ограничение в пище — своеобразное аскетическое упражнение. Однако телесное воздержание не принесет пользы, если не будет сочетаться с молитвой и внутренней концентрацией. Так считает церковь. То есть каждый человек должен пройти духовное очищение через покаяние и молитву.

Протоиререй Олег Шульгин, клирик прихода «Всех скорбящих радость» Минска:

Не будет нарушением, если по состоянию здоровья или другим жизненными обстоятельствам вынуждены пост нарушить. Но если мы нарушаем пост просто потому, что не хотим его соблюдать, то это является грехом.

Кроме того, в дни поста христианам рекомендуется отказаться от всяческих увеселительных программ и просмотра развлекательных фильмов.