Бунт в СИЗО: масштабные учения

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В наведении порядка были задействованы не только спецподразделения МВД, но и служащие войсковых частей и отряд МЧС

Для того, чтобы в СИЗО из искры разгорелось пламя бунта, зачастую многого не надо. Сегодня недовольство одного заключённого поддержали сразу несколько десятков человек. Правда, выбраться за ограждения изолятора им так и не удалось.

В руках зачинщиков бунта оказался заложник — начальник отряда. Угрожая ножом, они требовали автомобиль и свободу. Тогда, казалось, она очень близка.

Сергей Кравченко старший контролёр СИЗО №3 Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

Это всё зависит от заключённых. Может придти известие от родственников или от любимой девушки, которая ушла к другому человеку, или сообщение о смерти отца или матери. Это может взволновать и поднять человека, а он уже поднимет всю тюрьму.

В следственном кабинете, где забаррикадировались несколько «подозреваемых», после штурма теперь придётся провести ещё и капитальный ремонт, зато поставленная задача выполнена. Бунт хоть и инсценированный, подавлен профессионально.

Владимир Кондратенко, начальник управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

Эти учения позволяют скоординировать действия различных правоохранительных ведомств. Учения прошли согласованно, все участники действовали в соответствии с планом. Цель достигнута.

В современной истории Беларуси ни одного случая бунта заключённых не зарегистрировано. Последний инцидент произошёл в 1988 году, когда пришлось усмирять спецконтингент в светлогорском лечебно-трудовом профилактории. Тогда с задачей справились так же чётко, как и на сегодняшних учениях.