Тобогган в «Солнечной долине» бьет рекорды по популярности

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Горнолыжный курорт , открывшийся в столице неделю назад, пришёлся по вкусу минчанам и гостям города

Тобогган — в народе его уже прозвали американскими горками — по популярности бьет все рекорды. По рельсовой трассе с виражами и поворотами двигаются специальные тележки. Они разгоняются благодаря весу седоков. В отличие от западного аналога на белорусских «санках» посетители могут самостоятельно регулировать скорость и тормозить.

Работает аттракцион без выходных. Зимний парк развлечений особенно радует детей, и несмотря на отсутствие снега, он не пустует.

С первыми морозами обкатать «Солнечную долину» смогут и любители острых ощущений. К Рождеству заработают три склона: горнолыжный, учебный и для сноубордистов, со всем оборудованием и подъемниками. Как только снег заменит траву, здесь будут тренироваться и профессиональные спортсмены.

Иван Трубачев, директор центра горнолыжной подготовки «Солнечная долина»:

Снег может быть только при температуре минус пять и желательно ниже. Даже при такой температуре пушки работают не на полную мощность. Снег искусственный, делается из воды, и мы планируем провести оснеживание где-то к концу декабря этого года.