Москвичи сняли видеоролик о том, как ездили покупать мясо в Витебск

Новости Беларуси. Проблему с поставками белорусской продукции сами россияне решают просто. За качественной колбасой они готовы ехать даже за несколько сотен километров - в приграничные города. Некоторые о своих шоп-турах даже снимают ролики и выкладывают их в Интернет. Один такой видеоотчёт москвича только за 2 дня собрал около 5 тысяч просмотров. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ отправилась по стопам гостей.

Россияне (видео с сайта youtube.com):

Мы справедливо полагаем, что белорусское мясо и сосиски вкуснее, чем наши местные. Поэтому сейчас нам предстоит проехать 575 километров.

Из Москвы авторы этого видеоролика выехали в 3 часа ночи. Через 6-7 часов жители российской столицы уже были в одном из ближайших к границе областных центров – Витебске. Главная цель – купить хорошего качества мясо и колбасу.

Россияне (видео с сайта youtube.com):

Вижу мясо. Но сходу покупать не будем, да? Походим для начала.

К слову, в Витебске наилучший выбор белорусского мяса на рынке с характерным российским названием «Смоленский». Здесь этот продукт можно выбрать на любой вкус. Продавцы говорят, что россиян сюда приезжает много, особенно в выходные.

Зоя Шехова, предприниматель:

Приезжают россияне. С удовольствием покупают. Хотя у них тоже мясо есть. Но они говорят, что у нас мясо лучше, качественнее. Приезжают. И постоянно. Даже звонят домой, когда мы будем на рынке, чтобы приехать, купить .

Местным продуктам наши соседи доверяют. Однако, что особенно важно для настоящих гурманов, мясо должно быть только охлажденным, что называется «свежачок». Потому большинство знающих россиян едет именно сюда.

Анастасия Бут, СТВ:

В Витебске на стоянках вблизи крупных магазинов и рынков нередко можно встретить машины с российскими номерами. Например, эта – из Смоленской области, а эта – из Москвы.

Этот автомобиль и вовсе из Иркутска. Александр Платонов преодолел 6,5 тысяч километров, чтобы повидать мать. И, само собой, забежать в магазины. Он не понаслышке знает о качестве белорусских продуктов. Говорит, с собой увезет много наших вкусностей. Но особенно старается для внучки-москвички: как истинный ценитель качества, она просто обожает белорусские сардельки.

Александр Платонов (Россия):

Кроме молочных продуктов, сыра, некоторые виды колбас, которые цена-качество устраивает. И сардельки..

К слову, из-за падения курса российского рубля, наша продукция для россиян подорожала. Однако, даже это многих не останавливает.