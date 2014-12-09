Тракторный поселок в Минске: свидетельства истории на каждом шагу и архитектурная связь с Москвой

Причудливые малоэтажки и особый шарм тихого района. Тракторный поселок на карте Минска кажется отдельным городом родом из 50-х. Его строительство началось сразу после войны. Жилой квартал возводили в основном пленные немцы специально для рабочих тракторного завода.

Этот градостроительный ансамбль – феномен. Его называли идеальным соцгородком, послевоенным Минском стахановцев, а центральная улица Олега Кошевого стала своеобразной копией Кутузовского проспекта в Москве.

Дело в том, что автором проекта застройки был известный архитектор Зиновий Розенфельд, который свои московские наработки частично воплотил в Минске.

Место, где раскинулся рабочий поселок, известно еще с XIX века. Тогда это было большое Антониевское урочище, земли принадлежали православной церкви. В 30-е годы XX века здесь начнется строительство авиационного завода 453. Но, к сожалению, планы разрушит война, а от завода останутся лишь ангары, которые захватчики будут использовать для ремонта самолетов.

В 1945 году правительство предпочтет выпуску самолетов производство тракторов.

Сегодня мы отправимся на увлекательную экскурсию с человеком, для которого Тракторный поселок стал еще и городом детства, – искусствоведом и коллекционером Виталием Жуковым. Добро пожаловать в 70-е.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Я родился 43 года назад и после роддома мы вернулись в этот дом – дом моего детства. С момента основания поселка тракторостроителей руководство города и заводоуправление прекрасно понимали, что слова «завод – моя гордость» – это не пустая фраза. Сам бульвар тракторостроителей должен был своим видом символизировать рабочих, идущих на завод. Он был украшен скульптурами. Пройдя по бульвару, можно было упереться в центральную проходную завода. В архитектуре этот стиль называют «сталинский ампир», хотя это, наверное, эклектика, характерная тому периоду, который главенствовал после войны.

Уникальность Тракторного поселка в том, что этот район никогда не менял своих функций. Шумное троллейбусное кольцо сегодня – 50 лет назад на этом месте также был транспортный узел и суматоха в час-пик.

В полукруглых стеклянных арках на Кошевого всегда можно было разглядеть огромные очереди. Ровно, как и сегодня. Кстати, эти окна на первых этажах строили специально под различные магазины и другие бытовые службы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Магазины на центральной улице остались на том же месте и практически не изменились.

Заводоуправление по договоренности с райпищеторгами всегда отлично снабжало тракторостроителей лучшими продуктами. А во времена тотального дефицита сюда частенько приезжали из центра города, чтобы заполучить заветные деликатесы.

Прекрасные эркеры, лепнина и даже декор в виде белорусского орнамента. Это здание на Кошевого отлично сохранилось. Как и раньше, в нем находится магазин. Он всегда был на первом этаже. Раньше – со смешным названием «мясо-молоко». Известный в народе, как музыкалка. Дело в том, что в этом же доме была третья музыкальная школа, где наш герой учился по классу скрипки.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Архитекторами эти гастрономы были в проекте прорисованы: торжественные, очень помпезные хрустальные люстры или кованные бронзовые светильники. Но, к сожалению, этого не успели сделать. И, по-моему, люминесцентные лампы когда-то венчали потолок этого магазина, колонны всегда были несущей конструкцией, которую нельзя было рушить.

Отделы находились по периметру магазина. Вдоль окон сидели кассиры, которые выбивали ту продукцию, которая была взвешена в отделе.

Отдельной страницей существования всех советских гастроном были вино-водочные отделы, которые почему-то назывались «штучные». И злоупотребляющая публика в час-пик стремилась купить бутылку какого-то напитка.

Архитектор Зиновий Розенфельд перенес на поселок тракторозаводчан свою городскую мечту. Здесь большие дворы как мини-площади, одна улица переходит в другую.

Уютный район создавался прежде всего для народа, поэтому славился своей инфраструктурой.

Так, на месте современного магазина оптики на Кошевого в 70-е находилась аптека – центральный медпункт поселка. Кстати, и сейчас всего в паре шагов в этом же доме есть аптека.

Высокие потолки впечатляют и сегодня. Особого убранство здесь никогда не было (строго и стерильно), но местной детворе впечатлений хватало.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Прямо около входа – арочные окна. Кстати, находясь в аптеке, я мог посмотреть, что делается дома, и сверху мне могли помахать. Я мог увидеть, что дома кто-то находится. Так вот, около входа стояла огромная касса, где сидела строгая тетя, которая выбивала лекарства, а рядом с ней стояли две огромные банки с живыми пиявками. И вся детвора района, которая посмотрела фильм про приключения Буратино, где Дуремар продавал пиявок, ходила смотреть на настоящих пиявок. Я не знаю, кто их покупал и для каких целей, но это было очень сильное впечатление. В те времена никто не знал, что такое триллер, но, увидев живых пиявок, наверное, все понимали, что это и есть триллер.

Аромат кофе и сладкой выпечки доносился из родного дома Виталия Жукова. На перовом этаже всегда работал замечательный кафетерий. Был свой кондитерский цех, кулинария, продавались вкусные юмбрики и эклеры.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Все понимали, что советский общепит – самый лучший общепит в мире. Продавался на разлив сок в стеклянных резервуарах с краниками. Часть этого блока было кафе «Дударики». Всегда здесь было колоритное название, которое и осталось как кафе. А вот эта часть так и осталась кулинарией-кафетерием.

В этой кулинарии для Виталия пахнет детством: какао, корицей и ванилью.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Здесь работают другие люди в другой униформе, а во время Советского Союза женщины, которые работали в этом магазине продавцами, должны были обязательным образом иметь из марли сделанные типа корон. Это было обязательное условие работников кондитерских.

Заглянем во двор 31-го и 35-го домов на улице Стахановской. Торжественные четырехэтажки, декор в виде занавесов – настоящий амфитеатр под открытым небом. Именно здесь сохранилась милая скульптура медвежат с бочонком меда – бывший фонтан.

Из этого огромного двора мы попадаем в Пионерский сквер. Когда-то там была летняя эстрада со скульптурами. Сегодня на этом месте строят храм Иоанна Предтечи. Весьма символично, ведь в XIX веке эта земля принадлежала православной церкви.

В Тракторном поселке – свидетели истории на каждом шагу. Так, миниатюрные домики – не что иное, как вход в бомбоубежища. Во дворах детства нашего героя была своя система безопасности.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Около нашего подъезда стояло точно такое же сооружение. Как известно, район строили пленные немцы сразу после войны. В каждом подъезде было запроектировано иметь свое бомбоубежище. Говорят, что под землей находятся катакомбы. Не знаю, существуют они и засыпаны ли вообще.

Над проектом поселка после войны работало около 5 тысяч заключенных. Немцы жили в старых недостроенных бараках довоенного авиационного завода. Из-за жестких условий многие умирали от болезней и голода.

И сегодня между Беларусью и Германией ведется разговор об увековечивании памяти погибших немецких военнопленных на строительстве поселка. Возможно, это будет стилизованная лютеранская кирха.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Недавно в Германии вышла книга Томаса Бона, которая называется «Минский феномен». Она посвящена лицу социалистического Минска. Когда эта книга вышла, пришел отзыв от человека, который живет в городе Веймар. Он был немецким заключенным, который работал на строительстве этих домов. В дневнике этого человека записано, что они никогда не чувствовали ненависти, они жили в Минске, строили дома, они сделали эту страшную войну, разрушили страну и были обязаны ее восстановить.

Разнообразные балюстрады, рельефные вазы, лавровые венки, башенки со шпилями. Архитектура Тракторного поселка – это готовые декорации для фильмов 50-х годов, а при желании даже и XIX века.

Здесь часто работают группы кинематографистов. К примеру, 18-й дом на Кошевого. Огромный курдонер, очаровательные скульптуры львят и широкая детская площадка.

Замечательно, что городские власти приняли решение сохранить красоту 50-х для будущих поколений.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Сегодня, гуляя по району моего детства, мне очень грустно смотреть на какие-то дома, здания, они как люди, стареют, меняются. Хорошо, что они остались. За моей спиной строится церковь Иоанна Предтечи. Пусть под благословенный звон колоколов рождаются дети, смеются люди и пусть продолжается жизнь.