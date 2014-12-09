Гололед в Минске: за один день к медикам с травмами обратились более 50 человек

Новости Беларуси. От капризов погоды страдают и пешеходы. Число гололедных травм увеличивается с каждым днем. Только за один день в Минске к медикам обратились более 50 человек. Статистика эта в десятки раз превысила показатели начала декабря.

В коридорах больницы вопрос «кто крайний в травмпункт?» нынче задавали наперебой. Что и говорить, сезон зимних травм открыт.

В списке пострадавших от скользких капризов природы и Любовь: еще утром бабушка вела любимого внука в школу, теперь, судя по всему, под руку ее придется водить маленькому Артуру.

Любовь, пострадавшая:

Поскользнулась, упала на кисть руки и подняться уже не смогла. Подъезд не могла открыть, потому что в глазах было темно от дикой боли. Сразу же вызвали скорую.

Только в Минске с гололедными травмами поступили около полусотни человек. И эта скользкая статистика в несколько раз превысила показатели предыдущих дней.

Гололед не оставляет без внимания никого: ни пожилых, ни молодых.

Валерий Врублевский, заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы Минска:

У молодых людей это, как правило, переломы лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек, у лиц пожилого возраста, к сожалению большому, это переломы проксимального отдела бедра, шейка бедра ломается. Это достаточно серьезные повреждения.

А еще ушибы и растяжения.

Медики советуют: во время гололеда без надобности пожилым людям из дома не выходить и всем быть предельно внимательными. Ведь известную аксиому «лучше предупредить, чем лечить» еще никто не опроверг.

Но порой, делится Любовь, соли на рану подсыпают или недосыпают без ведома самих людей.

Любовь, пострадавшая:

Медленно шла, потому что понимала, что внук шел туда – упал. Я обратно шла вообще мелкими шажками. Я хочу выразить огромную благодарность медицинской службе, а коммунальная служба всегда у нас работает нечетко, неслаженно, короче, находится в спячке.

А коммунальщики сетуют на предсказания метеорологов. Мол, осадки выпадают, когда их совсем не ждут. И уверяют: делают все, что должны. Согласно графику, а иногда и сверх него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ивановский, директор КУП «ЖЭУ-41» Минска:

Время посыпки зависит от погодных условий. Если, например, ночью падает снег, у нас разработана система оповещения каждого работника. И люди выходят даже раньше, чем 6.30. Физически человек не может в одну минуту убрать все эти 5 подъездов. Где-то, может, не посыпано. Но он дойдет туда и досыплет.

Теряя равновесие, потирая ушибленные коленки, важно помнить: на календаре – первый месяц зимы. А значит скользкая тема еще только набирает скорость.

Минчане:

Что нужно сделать, чтобы не упасть? Расставлять пошире ноги и носить нормальную зимнюю обувь.

Как я: с шипами высокими. Иду как молодой.

Может быть, и обувь. Но, мне кажется, лучше посыпать. Обувь не всегда подберешь.

Вместе нужно падать.