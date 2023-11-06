Мощная магнитная буря накрыла Землю

Мощная магнитная буря прошла над Землей вечером в воскресенье, 5 ноября. Об этом информирует Институт прикладной геофизики, сообщает РИА Новости.

Буря достигла уровня G3 (значение G 5 относится уже к экстремальному) и держалась в течение трех часов. Ученые сообщают, что ранее неверно оценили мощность солнечной вспышки, которая произошла 3 ноября. Ее оценили как обычное явление и ожидали, что поток плазмы дойдет до нашей планеты в понедельник, 6 ноября, а магнитная будет слабой и соответствовать уровню G1.

Выброс же случился на день раньше и по силе был настолько сильным, что на юге России можно было наблюдать северное сияние.