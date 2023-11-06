Прямой эфир

«Белавиа» на 6 ноября запланировала эвакуационный рейс из Израиля

06 ноября 2023 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эвакуационный рейс для граждан Беларуси, желающих покинуть Израиль, ожидается сегодня, 6 ноября. Ранее «Белавиа» анонсировала выполнение прямого гуманитарного перелета. Резервной датой значится 9 ноября. Как сообщалось, на борт примут лишь граждан нашей страны. Рейс будет выполняться на коммерческой основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» на 6 ноября запланировала эвакуационный рейс из Израиля-1

Разрешение на выполнение перелета Минск получил от Израиля давно, однако осуществить его мешали санкции США в отношении национального авиаперевозчика. Над решением этого вопроса работали белорусские дипломаты. Барьеры удалось преодолеть.

«Белавиа» на 6 ноября запланировала эвакуационный рейс из Израиля-4

Представительство «Белавиа» в Тель-Авиве собирало сведения о желающих зарегистрироваться на рейс. Выполнение рейса, его точную дату и время авиакомпания подтвердит индивидуально каждому пассажиру.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент поздравил Минское суворовское военное училище с 70-летием
06 ноября 2023 07:21

Президент поздравил Минское суворовское военное училище с 70-летием

Объём потребления электричества в Беларуси увеличился до 29,8 млрд кВт ч – Каранкевич
05 ноября 2023 19:23

Объём потребления электричества в Беларуси увеличился до 29,8 млрд кВт ч – Каранкевич

Количество вовлечённых в наркопреступность несовершеннолетних снизилось в 2,5 раза
05 ноября 2023 19:00

Количество вовлечённых в наркопреступность несовершеннолетних снизилось в 2,5 раза