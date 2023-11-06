«Белавиа» на 6 ноября запланировала эвакуационный рейс из Израиля

Новости Беларуси. Эвакуационный рейс для граждан Беларуси, желающих покинуть Израиль, ожидается сегодня, 6 ноября. Ранее «Белавиа» анонсировала выполнение прямого гуманитарного перелета. Резервной датой значится 9 ноября. Как сообщалось, на борт примут лишь граждан нашей страны. Рейс будет выполняться на коммерческой основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешение на выполнение перелета Минск получил от Израиля давно, однако осуществить его мешали санкции США в отношении национального авиаперевозчика. Над решением этого вопроса работали белорусские дипломаты. Барьеры удалось преодолеть.