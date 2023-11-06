Брестская область презентует свой потенциал на международной выставке в Шанхае

Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В эти дни в Шанхае проходит шестая китайская международная выставка импорта. Участие в масштабном форуме принимает и наша страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский павильон оформлен в стиле Большого театра. Здесь же проходят дни областей. Сегодня, 6 ноября, свой потенциал презентует брестский регион. В течение всего дня будет организована большая деловая программа для пяти провинций Китая. Партнерам представят возможности бизнеса, предприятий, инвестиционный потенциал. В центре внимания – вопросы здравоохранения, образования, медицинского туризма. Удивит китайских коллег выступлениями брестский народный коллектив.