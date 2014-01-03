Мощи мученика Вонифатия Тарсийского выставлены в кафедральном Петро-Павловском соборе Гомеля

Новости Беларуси. Православная церковь вспоминает жизнь мученика Вонифатия Тарсийского. Ковчег с частицей мощей святого принесен в эти дни в кафедральный Петро-Павловский собор Гомеля. Верующие смогут поклониться святыне до 20 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что Вонифатий до своего обращения в Христианство слыл в родном городе Тарсе известным грешником. Однако вера в Христа изменила его жизнь. История Святого призывает всех верующих еще раз задуматься о своем образе жизни, не забывать, что до Светлого Рождества Христова все еще продолжается пост и всевозможные излишества в это время для верующего человека неуместны.

Протоиерей Игорь Ольшанов, клирик собора Святых Апостолов Петра и Павла:

Он увидел страдания христиан и сам перед лицом судей назвал себя христианином, за что претерпел страшные мучения. Но от Христа не отрекся. Сейчас мученик Вонифатий является тем Святым, который покровительствует и помогает людям, страдающим от винопития, потому что сам он страдал таким грехом и был от него избавлен.