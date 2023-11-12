Сельскохозяйственные ярмарки развернулись в каждом районе Минска

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Сегодня, 12 ноября, они работают в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры со всей Беларуси радуют горожан различной аграрной продукцией. Цены доступные: картофель, морковь, лук, капуста стоят рубль и меньше. Это ниже, чем на стационарных рынках или в магазинах.

Виктор Юхневич, фермер: Мы сами из Лидского района, это своя картошка, сами выращиваем, сами садим, сами собираем, продаем. Разные сорта у нас есть: «Фальварак», «Бриз», «Уладар». Сами привозим. Уже шестой год здесь, на ярмарке, торгуем своей картошкой.

Мария Драбович, пасечник:

Мы уже здесь шестой год. Именно на этом месте. Постоянные уже у нас покупатели, которые приходят. И пять лет берут у нас, и три года. Каждые выходные мы здесь присутствием.

Напомним, сезон сельхозярмарок продолжится до 26 ноября. Самая крупная из них расположена около «Чижовка-Арены».