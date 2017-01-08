«Тревожная кнопка» в авто: когда станет обязательной в Беларуси и нужна ли?

Новость, которую на неделе озвучили в белорусском Госстандарте. Автомобили без обязательной «тревожной кнопки» можно будет ввозить до конца 2018 года. В отличие от России, где уже работает контакт-центр «ЭРА-ГЛОНАСС», в Беларуси пока не создана собственная служба.

У нее есть лишь имя – «ЭРА-РБ».

Двухлетний переходный период позволит завершить создание в стране всей необходимой инфраструктуры. А вот насколько нужна эта опция и как это скажется на цене на автомобили, рассказали в программе «Неделя».

На различных форумах и интернет-порталах развернулась дискуссия по поводу одной кнопки.

Её называют тревожной, а на лексике профессиональной – системой экстренного реагирования на аварийные ситуации. Пишут разное – вплоть до абсурдного. Что будут в будущем белорусы ездить, как на Кубе, только на ретро-автомобилях. А потому, что в границах Таможенного союза все автомобили, сходящие с конвейера внутри объединения или ввозимые, с 1 января 2017 года должны быть оборудованы системой спутниковой безопасности. Работает она так.

Максим Слиж, СТВ:

Ваши координаты приняты. Помощь уже в пути! Принцип прост: если случилась авария, Вы лично, или система автоматически передаёт сигнал диспетчеру. А он, в свою очередь, направляет на место ДТП и МЧС, и «скорую», и ГАИ. Но, эксперты склонны утверждать, что пусть и цена тревожной кнопки – жизнь, но роль её и потенциал сильно преувеличены.

В России эту систему называют «ЭРА-ГЛОНАСС». И во все новые авто она уже установлена. Но на практике получается обратный эффект. Функция дополнительная есть, а прок – не впрок.

Анатолий Шевченко, автоэксперт:

За прошлый год в России было вызовов по этой системе порядка 66 тысяч. Из них реально, то, что потребовалось конкретно помощь – было всего лишь около 80 случаев.

Сопоставьте цифры: 66 с лишним тысяч и 80.

В Беларуси решили срок обязательного присутствия экстренной кнопки отложить до конца 2018 года. И это означает, что ввозить машины из Европы или стран Евразийского союза без этой функции можно. И новые, и подержанные. А главное, позаботились о потребителе. Ведь у нас пока своей системы реагирования на позывной SOS нет.

Станислав Быков, главный специалист управления оценки и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

В настоящее время система экстренного реагирования на вызовы эти не готова. Функционирование этой системы бессмысленно. И ведёт к излишним и неоправданным затратам изготовителя по оборудованию транспорта, и обману потребителя

Но наработки по «ЭРА-РБ» уже есть. Остались нормативные документы и штрихи, которые позволят запустить механизм в действие. А главный принцип – сочетаемость с другими системами.

Помимо России и Европы подобный инструмент действует и в Казахстане.

И они все между собой совместимы, а значит, и отечественный продукт будет универсальным.

Но плюрализм мнений - ни кто не отменял. И многие автолюбители не видят практической ценности в том, что на новых машинах будет такая система.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

Считаю эту систему излишней. Мы все имеем сотовые телефоны, которые позволяют нам, при необходимости, вызвать службы, которые необходимы.

А ещё о том, что цена на автомобили, только сошедшие с производства, может резко возрасти. И есть ли смысл переплачивать?

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

В зависимости от бренда и модели, себестоимость машины возрастает от 150 до 1500 тысячи евро.

И эта стоимость ложится на плечи покупателей

Александр Добрицкий – технический консультант одного из столичных автоцентров демонстрирует нам принцип работы. А затем рассказывает, что покупателям необходимо говорить о всех новшествах, но внимание на этот сервис мало кто обращает.

Хотя данный опция позволяет не только оказывать экстренную помощь. За дополнительную плату можно подключить ряд иных, которые позволят машину защитить от угона или вовсе подчинить её.

Александр Добрицкий, технический консультант автоцентра:

Правоохранительные органы при помощи такой системы смогут управлять автомобилем, за которым они, например, гонятся.

Это – дополнительная безопасность для окружающих и дполнительное осознание, что, если в автомобиле есть кнопка, то его смогут остановить удалённо.

Судить о том, нужна такая тревожная кнопка или не нужна, может подсказать только статистика. Создатели уверяют – маленький блок, работающий по принципу мобильного телефона без сим-карты и подзарядки – просто необходим. Ведь он спасает жизни. Кстати, сегодня любой из нас при желании может установить себе похожую систему в частном порядке. И в чрезвычайном случае, к вам направят все экстренные службы.