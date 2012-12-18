Морозы в Беларуси: люди мерзнут на остановках, а в Лиде пассажиры из снега вытаскивали автобус

Новости Беларуси. Морозы в Беларуси ударят еще сильнее. Как минимум до выходных в стране пропишется холодный арктический воздух. А это значит, что столбик термометра опустится на 10-12 градусов ниже обычных декабрьских значений.

«Не завелась». Неутешительный диагноз личным авто поставили 18 декабря многие водители. Так, сердце машины, двигатель, в дизельных иномарках часто отказывается биться при низких температурах. Минус превращает топливо в желе.

А вот на остановках общественного транспорта аншлаг: к ожидающим примкнули автовладельцы, машины которых впали в зимнюю спячку. Каждая лишняя минута на морозе – испытание.

К зимнему периоду транспортники подготовились заранее. Технически и морально.

Михаил Марцуль, директор филиала «Автобусный парк № 5» ГУ «Минсктранс»:

В парке выполнен ряд организационных и технологических мероприятий, которые позволили организовать бесперебойную работу общественного транспорта.

Однако, как показывает практика, комфортная дорога – командная работа. Сбой в одном из звеньев вызывает цепную реакцию и нередко меняет график общественного транспорта.

Валерий Янушкевич, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 5» ГУ «Минсктранс»:

Опоздание может быть из-за дорожной обстановки, из-за пробок на дороге, чистят дороги плохо, к остановке тяжело подъехать, не посыпаются остановочные пункты.

Сугроб – конечная остановка. К такому повороту пассажиры одного из лидских автобусов хотя и были не готовы, но не растерялись. Желание успеть на работу оказалось сильнее стихии: пассажиры общими усилиями освободили автобус из снежного капкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы выбивают из строя не только технику и машины. Риск получить обморожение растет пропорционально понижению градуса. Теплая одежда, удобная обувь, головной убор и перчатки – зимняя экипировка априори. Перед выходом на улицу медики советуют выпить горячего чая.

Особые рекомендации для курильщиков. Урон от и без того вредной привычки мороз возводит в превосходную степень.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Во время курения происходит спазм сосудов, идет сгущение крови, нарушение микроциркуляции. Это фактор серьезный. Конечно, на морозе желательно не курить.

Нынешний декабрь, несмотря на наш климатический пояс, для белорусов в диковинку. И, действительно, таким снежным месяц бывает раз в 15-20 лет, а температура и вовсе идет на рекорд. В ближайшие дни она ожидается в среднем на 10 градусов ниже нормы.