Этот продукт защитит вас от кариеса! Рассказываем, что нужно есть для здоровья зубов

ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять три вида молочной продукции. Это самый простой и вкусный способ сохранить здоровье. Например, творог – отличный помощник в профилактике кариеса и остеопороза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять три вида молочной продукции. Это самый простой и вкусный способ сохранить здоровье. Например, творог – отличный помощник в профилактике кариеса и остеопороза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Лариса Середа, заведующий терапевтическим (геронтологическим) отделением № 2 МОКГ ИВОВ им. П. М. Машерова:
Творог богат кальцием, 200 граммов ежедневно его использовать. Это снизит риски развития кариеса, начиная с ротовой полости, потому что творог, богатый кальцием, укрепляет эмаль зубов, полезен для костей. С возрастом возникает развитие остеопороза, кости истончаются, кальция не хватает.