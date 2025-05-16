Этот продукт защитит вас от кариеса! Рассказываем, что нужно есть для здоровья зубов

2,5 тысячи тонн яблок в год! Игорь Абрамчик о переориентации экспорта для белорусов

«Стараемся максимально быстро нарастить объемы производства, потому что мы понимаем, что, производя даже в пять или в десять раз больше продукции, но делая это качественно, мы точно обязательно продадим эту продукцию».