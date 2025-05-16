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Этот продукт защитит вас от кариеса! Рассказываем, что нужно есть для здоровья зубов

16 мая 2025 15:47
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ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять три вида молочной продукции. Это самый простой и вкусный способ сохранить здоровье. Например, творог – отличный помощник в профилактике кариеса и остеопороза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Этот продукт защитит вас от кариеса! Рассказываем, что нужно есть для здоровья зубов -2

Лариса Середа, заведующий терапевтическим (геронтологическим) отделением № 2 МОКГ ИВОВ им. П. М. Машерова:
Творог богат кальцием, 200 граммов ежедневно его использовать. Это снизит риски развития кариеса, начиная с ротовой полости, потому что творог, богатый кальцием, укрепляет эмаль зубов, полезен для костей. С возрастом возникает развитие остеопороза, кости истончаются, кальция не хватает. 

# Здоровье # Продукты питания

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