Метеостанция, дистанционный полив и GPS-трекеры на тракторах – узнали о новых технологиях на фермерском хозяйстве
200 гектаров земли, современное фруктохранилище и первенство Минской области по производству яблок. Это крестьянское фермерское хозяйство «СПАРТАН-АГРО», что в Молодечненском районе. Свою историю сад начинал почти 30 лет назад всего с полтысячи саженцев. Сегодня количество деревьев превышает сотни тысяч, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
«Альва», «Арнабель», «Айдаред» и «Алеся». На просторных полях фермерства растет 20 сортов яблок. Сегодня «СПАРТАН-АГРО» – заметный игрок на рынке. Результаты здесь есть во всем: от больших объемов продукции, только в 2024 году собрали порядка 2,5 тысяч тонн яблок, до налаженных автоматизированных процессов. В хозяйстве все работает как часы: от собственной метеостанции до подкормки деревьев. Здесь постоянно применяют новые технологии.
Егор Оскирко, агроном крестьянского фермерского хозяйства «СПАРТАН-АГРО»:
Поехали в 2019 году с директором на выставку, увидели в одном из садов столбы. Называется струнный бетон. И подумали, почему бы нам сюда его не завезти, потому что они по прочности намного прочнее и по цене почти такие же, как наши, которые покупались в Беларуси. После того как мы завезли эти столбы, в стране активно начали заводить эти столбы и сейчас активно устанавливают.
Егор Оскирко:
Постоянно, каждый год мы применяем какие-то новые технологии, которые вводятся в страну. В прошлом году у нас было шесть разных экспериментов по удобрениям, по СЗР (пестицидам) обработкам. Там, где мы увидели какую-то прибавку к урожаю, это мы уже внедрили. В прошлом году мы проэкспериментировали на одном участке сада, в этом году мы уже внедрили на весь сад.
Егор Оскирко:
42 гектара у нас полностью под поливом капельным на удаленном доступе. То есть я могу находиться также в Краснодаре, в Европе, я могу полностью удаленно управлять поливом всего предприятия.
Игорь Абрамчик, глава крестьянского сельского хозяйства «СПАРТАН-АГРО»:
Знаете, как говорят: чтобы стоять на месте, нужно двигаться быстро, чтобы двигаться, надо в два раза двигаться быстрее. Поэтому чтобы просто оставаться на месте мы оглядываемся по сторонам и смотрим, как у соседей. Чтобы бежать вперед, мы просто смотрим самый передовой мировой опыт: GPS-трекеры на тракторах, поэтому у нас метеостанция в саду, она даже еще с датчиками выносными, которые мониторят ситуацию как по температуре, так и по влажности почвы, по усвоению микро- и макроэлементов в почве. Набор очень правильных технологичных вещей. Точно так же и в хранилище: все цифровые датчики, микроклимат – это все управляется компьютером. То есть такое современное технологичное цифровое хозяйство.
Подробности – в видео.