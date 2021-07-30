В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет. На какие специальности самые высокие проходные баллы?

Новости Беларуси. В вузах Беларуси состоялись первые зачисления абитуриентов. Речь о дневной и заочной бюджетной формах обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в БГУ заседания приемной комиссии прошли в целом ряде отделений. В итоге студенты-первокурсники пополнили ряды факультетов международных отношений, философии и социальных наук, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий. В этом списке также Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла и военный факультет.