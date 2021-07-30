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В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет. На какие специальности самые высокие проходные баллы?

30 июля 2021 06:23
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Новости Беларуси. В вузах Беларуси состоялись первые зачисления абитуриентов. Речь о дневной и заочной бюджетной формах обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в БГУ заседания приемной комиссии прошли в целом ряде отделений. В итоге студенты-первокурсники пополнили ряды факультетов международных отношений, философии и социальных наук, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий. В этом списке также Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла и военный факультет.

В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет. На какие специальности самые высокие проходные баллы?-1

Всего на различные специальности зачислено свыше 700 человек. Что касается проходных баллов, самый большой на данный момент был у будущих лингвострановедов – 384. В тройке лидеров также «международное право» – 378 и «международные отношения» – 374 балла.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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