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Молодёжный фестиваль «Олимпия» стартовал под лозунгом «30 лет качества»

15 августа 2024 18:36
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Фестиваль работающей молодежи стартовал на берегу реки Ислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Олимпия» собирает активистов уже два десятка лет. В 2024 году – под лозунгом «30 лет качества».

Молодёжный фестиваль «Олимпия» стартовал под лозунгом «30 лет качества»-1

В палаточный городок в урочище Дубы Воложинского района приехали 19 команд – представители предприятий и ведомств со всей страны. Им предстоит пройти целый ряд испытаний. В программе – соревнования по футболу и баскетболу, сплав на байдарках, интеллектуальные и творческие поединки.

Молодёжный фестиваль «Олимпия» стартовал под лозунгом «30 лет качества»-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Это уже не просто развлекательная площадка, наполненная спортивными активностями и творческими мероприятиями, а прежде всего это еще и важный образовательный кластер. Мы сегодня благодарны за совместную работу и мы привлекаем Федерацию профсоюзов, Министерство образования, облисполкомы и руководство предприятий, чтобы помочь наполнить жизнь молодого специалиста большими смыслами и, прежде всего, активным участием в общественной работе.

Молодёжный фестиваль «Олимпия» стартовал под лозунгом «30 лет качества»-7

Екатерина Синяк, делопроизводитель планово-экономического отдела ОАО «БЕЛАЗ»:
Очень крутое мероприятие. Оно позволяет нам всем познакомиться, понять кто мы, что мы и что мы можем. И что вместе мы можем намного больше.

Молодёжный фестиваль «Олимпия» стартовал под лозунгом «30 лет качества»-10

Завтра участников фестиваля ожидает особый сюрприз – запланированы показательные выступления внутренних войск МВД, выставка техники и оружия. Продлится форум три дня, по завершении которых станут известны команды-победители.

# Молодежные фестивали # общество # Александр Лукьянов

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