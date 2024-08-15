Молодёжный фестиваль «Олимпия» стартовал под лозунгом «30 лет качества»

Фестиваль работающей молодежи стартовал на берегу реки Ислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Олимпия» собирает активистов уже два десятка лет. В 2024 году – под лозунгом «30 лет качества».

В палаточный городок в урочище Дубы Воложинского района приехали 19 команд – представители предприятий и ведомств со всей страны. Им предстоит пройти целый ряд испытаний. В программе – соревнования по футболу и баскетболу, сплав на байдарках, интеллектуальные и творческие поединки.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Это уже не просто развлекательная площадка, наполненная спортивными активностями и творческими мероприятиями, а прежде всего это еще и важный образовательный кластер. Мы сегодня благодарны за совместную работу и мы привлекаем Федерацию профсоюзов, Министерство образования, облисполкомы и руководство предприятий, чтобы помочь наполнить жизнь молодого специалиста большими смыслами и, прежде всего, активным участием в общественной работе.

Екатерина Синяк, делопроизводитель планово-экономического отдела ОАО «БЕЛАЗ»:

Очень крутое мероприятие. Оно позволяет нам всем познакомиться, понять кто мы, что мы и что мы можем. И что вместе мы можем намного больше.