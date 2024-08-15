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В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете

15 августа 2024 18:30
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Информационная безопасность в интернете. В Минске прошел единый день информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете-1

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Мингорисполкома, а также городской актив. Перед собравшимися выступили приглашенные эксперты. Они рассказали об общественно-политических процессах, происходящих в мире и государстве. Также говорили о том, как правильно выбирать источники информации.

В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете-4

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Попытались рассказать максимально широкому кругу друзей о том, что интернет – не наша придумка, это вообще оружие в руках англосаксов. Если уже так коротко говорить. И надо очень осторожно к нему относиться. Не пользоваться нельзя, но надо четко понимать, что в любой момент можно порезаться.

Один правильный и верный совет – любую информацию проверяй через официальные источники. Если вам набрасывают какие-то фейки, а их нет в официальных источниках, значит подождите реагировать на фейки. Дождитесь официальной информации.

В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете-7

К центральной студии в режиме онлайн подключились также представители всех районов города. В том числе крупнейших столичных предприятий. Так, без отрыва от производства в дискуссии приняли участие работники завода во выпуску бытовой техники. Каждый мог задать экспертам интересующие вопросы.

В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете-10

Ирина Хомич, специалист по работе с персоналом предприятия по выпуску бытовой техники:
На данный момент мы узнали, как же все-таки правильно вести себя в сети Интернет, как же все-таки не стать жертвой фейков, как с этим бороться и понимать, что мы несем свою ответственность за себя сами в интернете.

В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете-13

Напомним, присоединиться к единому дню информирования в режиме онлайн может каждый. Такие встречи проходят каждую третью среду месяца.

# Интернет # общество # Андрей Муковозчик # Ирина Хомич

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