В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете

Информационная безопасность в интернете. В Минске прошел единый день информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Информационная безопасность в интернете. В Минске прошел единый день информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Мингорисполкома, а также городской актив. Перед собравшимися выступили приглашенные эксперты. Они рассказали об общественно-политических процессах, происходящих в мире и государстве. Также говорили о том, как правильно выбирать источники информации.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Попытались рассказать максимально широкому кругу друзей о том, что интернет – не наша придумка, это вообще оружие в руках англосаксов. Если уже так коротко говорить. И надо очень осторожно к нему относиться. Не пользоваться нельзя, но надо четко понимать, что в любой момент можно порезаться.
Один правильный и верный совет – любую информацию проверяй через официальные источники. Если вам набрасывают какие-то фейки, а их нет в официальных источниках, значит подождите реагировать на фейки. Дождитесь официальной информации.
К центральной студии в режиме онлайн подключились также представители всех районов города. В том числе крупнейших столичных предприятий. Так, без отрыва от производства в дискуссии приняли участие работники завода во выпуску бытовой техники. Каждый мог задать экспертам интересующие вопросы.
Ирина Хомич, специалист по работе с персоналом предприятия по выпуску бытовой техники:
На данный момент мы узнали, как же все-таки правильно вести себя в сети Интернет, как же все-таки не стать жертвой фейков, как с этим бороться и понимать, что мы несем свою ответственность за себя сами в интернете.
Напомним, присоединиться к единому дню информирования в режиме онлайн может каждый. Такие встречи проходят каждую третью среду месяца.