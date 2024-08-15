В Минске провели единый день информирования на тему безопасности в интернете

Информационная безопасность в интернете. В Минске прошел единый день информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Мингорисполкома, а также городской актив. Перед собравшимися выступили приглашенные эксперты. Они рассказали об общественно-политических процессах, происходящих в мире и государстве. Также говорили о том, как правильно выбирать источники информации.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Попытались рассказать максимально широкому кругу друзей о том, что интернет – не наша придумка, это вообще оружие в руках англосаксов. Если уже так коротко говорить. И надо очень осторожно к нему относиться. Не пользоваться нельзя, но надо четко понимать, что в любой момент можно порезаться.

Один правильный и верный совет – любую информацию проверяй через официальные источники. Если вам набрасывают какие-то фейки, а их нет в официальных источниках, значит подождите реагировать на фейки. Дождитесь официальной информации.