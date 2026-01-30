Молодёжь Минщины помогает бездомным животным пережить холода

В Смолевичском районе стартовал добрый челлендж. Молодежь помогает бездомным животным пережить холода. Активисты создали так называемые коробки тепла. Это уютные домики из картона. Такие конструкции – настоящее спасение для котов и собак морозной зимой. Всего в районе уже установили 10 домиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дарья Назарчук, первый секретарь Смолевичского РК ОО «БРСМ»:

Все у нас согласовано с ЖКХ Смолевичского района. На каждой точке закреплен волонтер, который приходит либо каждый день, либо через день. И приятно наблюдать за тем, что мне волонтеры рассказывают. Люди приходят и сами изъявляют желание подкормить животных.

К помощи может присоединиться каждый желающий. Планируется, что инициатива станет доброй зимней традицией.