Прямой эфир

ГАИ продолжает усиленно контролировать дороги из-за сложных погодных условий

30 января 2026 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают контролировать дороги из-за сложных погодных условий. Главная задача – предотвратить аварии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ продолжает усиленно контролировать дороги из-за сложных погодных условий-2

Организован круглосуточный мониторинг состояния улиц, контролируется качество уборки снега. Инспекторы информируют водителей о правилах безопасного поведения на скользких и снежных дорогах. Общаются и с пешеходами. В частности, внимание уделяют наиболее уязвимым категориям граждан. Как правило, это пожилые и дети.

ГАИ продолжает усиленно контролировать дороги из-за сложных погодных условий-4

Сергей Коломенский, начальник Несвижского РОВД:
В сложных погодных условиях водителям следует выбирать безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части, избегать резких торможений и маневров. Необходимо быть особенно внимательным и заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов. 

Пешеходам переходить в проезжую часть только в установленных местах. В темное время суток обязательны световозвращающие элементы.

ГАИ продолжает усиленно контролировать дороги из-за сложных погодных условий-6

В эти выходные существенных осадков не прогнозируется. Но возвращаются сильные морозы. В северных регионах днем столбики термометров могут опуститься до -17 градусов.

# ГАИ # Дороги # Дорожное движение # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
До -33 градусов! На смену оттепели в Беларусь снова идут сильные морозы
30 января 2026 13:44

До -33 градусов! На смену оттепели в Беларусь снова идут сильные морозы

Не ускоримся – толку не будет! Лукашенко поставил задачу перед белорусской микроэлектронной промышленностью
30 января 2026 13:37

Не ускоримся – толку не будет! Лукашенко поставил задачу перед белорусской микроэлектронной промышленностью

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»
30 января 2026 12:20

Тайны аптечного дела и секрет жизненной энергии! Людмила Сапего – в «Рецепте настоящего белоруса»