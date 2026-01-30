ГАИ продолжает усиленно контролировать дороги из-за сложных погодных условий

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают контролировать дороги из-за сложных погодных условий. Главная задача – предотвратить аварии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Организован круглосуточный мониторинг состояния улиц, контролируется качество уборки снега. Инспекторы информируют водителей о правилах безопасного поведения на скользких и снежных дорогах. Общаются и с пешеходами. В частности, внимание уделяют наиболее уязвимым категориям граждан. Как правило, это пожилые и дети.

Сергей Коломенский, начальник Несвижского РОВД:

В сложных погодных условиях водителям следует выбирать безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части, избегать резких торможений и маневров. Необходимо быть особенно внимательным и заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам переходить в проезжую часть только в установленных местах. В темное время суток обязательны световозвращающие элементы.