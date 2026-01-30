До -33 градусов! На смену оттепели в Беларусь снова идут сильные морозы

Вслед за оттепелью в Беларусь возвращаются морозы. По информации Белгидромета, похолодание принесет в республику скандинавский антициклон «Даниэль», который идет на смену циклону «Леони». В выходные столбик термометра ночью по западной части страны опустится до -33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия энергетической отрасли Беларуси переходят на усиленный режим работы. По всей стране сформировано около 700 аварийных бригад. Они приведены в полную готовность, для ликвидации возможных неполадок. В наличии также передвижные дизельные электростанции. При необходимости их оперативно развернут. Особое внимание уделено тепловым сетям. Подача тепла в дома будет корректироваться с учетом прогноза погоды, чтобы избежать перепадов температуры.

В МЧС призывают белорусов быть особенно внимательными и осторожными. Из-за морозов возможны повреждение линий связи и электропередачи, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также риск травматизма.