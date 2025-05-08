«Немцы создали нам средневековый ужас». Что рассказал житель блокадного Ленинграда?

Концерты, персональные парады и главные слова «спасибо за Победу!» в эти дни звучат в каждом уголке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их сердца обожгла война, но они выстояли и сохранили в себе главное – любовь к жизни. Валерий Касатонов – единственный в Бресте житель блокадного Ленинграда, капитан-подводник. Выйдя в отставку, своим делом жизни считает общение с новыми поколениями о трагедии войны – хранитель настоящей исторической правды. Его детство (было всего 3 года), как и более 400 тысяч таких же детей, отняли фашисты. Ленинград оказался в адском котле на 872 дня.