«Немцы создали нам средневековый ужас». Что рассказал житель блокадного Ленинграда?
Концерты, персональные парады и главные слова «спасибо за Победу!» в эти дни звучат в каждом уголке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их сердца обожгла война, но они выстояли и сохранили в себе главное – любовь к жизни. Валерий Касатонов – единственный в Бресте житель блокадного Ленинграда, капитан-подводник. Выйдя в отставку, своим делом жизни считает общение с новыми поколениями о трагедии войны – хранитель настоящей исторической правды. Его детство (было всего 3 года), как и более 400 тысяч таких же детей, отняли фашисты. Ленинград оказался в адском котле на 872 дня.
Валерий Касатонов:
Перенес все ужасы, которые выпали на долю ленинградцев, город был окружен немцами, и они создали нам средневековый ужас. Голод, холод, отсутствие воды, канализации, жить невозможно, есть нечего. Но люди вынесли, выдержали это и победили.
Воспитанники детских садов и школьники фотографируются со свидетелем Великой Отечественной войны. В подарок – трогательные открытки, сделанные своими руками.
Сергей Пастернак, участник Великой Отечественной войны:
Я как участник войны участвовал во всех победах, вспоминаю и очень-очень горжусь, что не забывает молодежь военных, которые завоевали эту Победу.
У Братской могилы, где покоятся 37 воинов – защитников Бреста, алая россыпь цветов от благодарных потомком и минута молчания в память о тех, для кого победный май так и не наступил.