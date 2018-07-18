Минская страничка. Экскурсия по необычным балконам столицы

Неординарные балконы могут по праву считаться украшением города. Порой они не только придают зданиям шарм, но и становятся визитной карточкой архитектора. Так, знаменитый «Дом Костей» от Антонио Гауди в Барселоне со стилизованными балконами завораживает. В Роттердаме и вовсе вырос дом-кактус, целиком сотканный из гигантских террас. Решения мировых архитекторов впечатляют и удивляют. И Минск – не исключение.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

Перевернутый купол и настоящие джунгли! Балкон на Мясникова, 76 – один из самых старых и оригинальных в Минске! Если постараться, можно даже взять его в руку и сделать замечательное фото.