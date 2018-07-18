Минская страничка. Экскурсия по необычным балконам столицы
Неординарные балконы могут по праву считаться украшением города. Порой они не только придают зданиям шарм, но и становятся визитной карточкой архитектора. Так, знаменитый «Дом Костей» от Антонио Гауди в Барселоне со стилизованными балконами завораживает. В Роттердаме и вовсе вырос дом-кактус, целиком сотканный из гигантских террас. Решения мировых архитекторов впечатляют и удивляют. И Минск – не исключение.
Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Перевернутый купол и настоящие джунгли! Балкон на Мясникова, 76 – один из самых старых и оригинальных в Минске! Если постараться, можно даже взять его в руку и сделать замечательное фото.
Интересно, что авангардный балкон располагается на здании, которое считается историческим памятником. Сооружение появилось здесь в начале прошлого века и представляло собой женскую гимназию, а после войны стало жилым.
С высоко поднятой головой отправляйтесь на столичный Бродвей – проспект Независимости. Парадные балюстрады и балкончики в стиле сталинского ампира – дань советской эпохе и наша архитектурная гордость.
Анастасия Макеева:
Не балкон, а уютная терраса 50-ых, хорошо здесь посидеть летом за чашкой чая, вернее, хорошо было посидеть в те самые 50-ые, когда на улице намного меньше транспорта.
Но эта очаровательная двухэтажка – не главная достопримечательность на улице Веры Хоружей. Стройные ряды «кукурузок» с круглыми балконами восхищают минчан и туристов. Над необычным проектом в начале 80-ых работали архитектор Владимир Пушкин и инженер-конструктор Владимир Потерщук. К слову, именно «кукурузы» были первыми каркасными домами в столице.
Анастасия Макеева:
Улица Чеботарева – колоритный уголок послевоенного Минска. Здесь балконы превращаются в живописные оранжереи и полезные склады. К слову, именно здесь можно найти самый безопасный балкон в Минске!
Тракторный поселок, как магнит, притягивает режиссеров. Улочки весьма атмосферные. Можно подумать, что детективы и фантастику здесь снимают каждый день. И самобытные балконы в них играют свою роль.
За настроением в стиле ретро можете смело отправляться в Осмоловку. Деревянные балконы-веранды – настоящий эксклюзив. В Минске таких сохранились единицы.