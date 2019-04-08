Молодые французы посещают памятные места Беларуси

Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Цель приезда непростая: за несколько дней лицеистам предстоит пройти страшными дорогами Холокоста. 7 апреля они посетили места расположения гетто и расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма» и памятник «Разбитый очаг».
А вечером гостей встречали в «Исторической мастерской Минска». Здесь состоялась встреча с послом Франции и торжественная церемония передачи памятной доски о жертвах Минского гетто.
Бернард Костаглиола, преподаватель истории Парижской еврейской гимназии (Франция):
Я должен признать, что для них Беларусь – страна, которую они очень плохо знают. Для них это даже открытие. Им было не только интересно, но и тяжело узнать, как эта трагедия произошла здесь.
Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
Масштаб Холокоста в Беларуси был трагическим. Считаю, что в Беларуси были расстреляны около 800 тысяч евреев.
На ближайшие дни у гостей запланировано посещение Смолевичей и мемориала в Малом Тростинце. А также визит в поселок Мир, где они встретятся со свидетелями трагедии.