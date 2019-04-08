Молодые французы посещают памятные места Беларуси

Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цель приезда непростая: за несколько дней лицеистам предстоит пройти страшными дорогами Холокоста. 7 апреля они посетили места расположения гетто и расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма» и памятник «Разбитый очаг».

А вечером гостей встречали в «Исторической мастерской Минска». Здесь состоялась встреча с послом Франции и торжественная церемония передачи памятной доски о жертвах Минского гетто.

Бернард Костаглиола, преподаватель истории Парижской еврейской гимназии (Франция):

Я должен признать, что для них Беларусь – страна, которую они очень плохо знают. Для них это даже открытие. Им было не только интересно, но и тяжело узнать, как эта трагедия произошла здесь.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Масштаб Холокоста в Беларуси был трагическим. Считаю, что в Беларуси были расстреляны около 800 тысяч евреев.