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Молодые французы посещают памятные места Беларуси

08 апреля 2019 19:32
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Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси-1

Цель приезда непростая: за несколько дней лицеистам предстоит пройти страшными дорогами Холокоста. 7 апреля они посетили места расположения гетто и расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма» и памятник «Разбитый очаг».

Молодые французы посещают памятные места Беларуси-4

А вечером гостей встречали в «Исторической мастерской Минска». Здесь состоялась встреча с послом Франции и торжественная церемония передачи памятной доски о жертвах Минского гетто.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси-7

Бернард Костаглиола, преподаватель истории Парижской еврейской гимназии (Франция):
Я должен признать, что для них Беларусь – страна, которую они очень плохо знают. Для них это даже открытие. Им было не только интересно, но и тяжело узнать, как эта трагедия произошла здесь.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси-10

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
Масштаб Холокоста в Беларуси был трагическим. Считаю, что в Беларуси были расстреляны около 800 тысяч евреев.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси-13

На ближайшие дни у гостей запланировано посещение Смолевичей и мемориала в Малом Тростинце. А также визит в поселок Мир, где они встретятся со свидетелями трагедии.

# Беларусь помнит # общество # Дидье Канесс # Фотофакт

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