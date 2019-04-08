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В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?

08 апреля 2019 18:19
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Новости Беларуси. В Беларуси в разгаре сезон сбора черемши. Эта пряная зелень со вкусом чеснока пользуется большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-1

Несмотря на то, что растение занесено в Красную книгу, сотни браконьеров дни напролет проводят в лесу, добывая весенний медвежий лук. Но ведь черемшу можно выращивать и на собственном огороде?! Так все-таки почему, несмотря на запрет, несанкционированная продажа дикоросов на стихийных рынках продолжается?

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-4

Ударную порцию витамина «С» продавцы добывают сами на лесных полянах. Растение по вкусу напоминает чеснок, но кулинарные пристрастия для черемшатников, так называют сборщиков медвежьего лука, роли не играют. Для них это способ заработка. Правда, незаконный.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-7

Один человек за день может набить вот такой мешок весом до 20 килограммов. Средняя цена за пучок – рубль. Подсчитать потенциальную прибыль несложно.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-10

- Лесная?
- Да. Само растет в лесу экологически чистый продукт.
- А в курсе, что нельзя ее продавать? Что она краснокнижная?
- У нас ее валом.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-13

Стихийные рынки продавцы разбивают сразу после сбора пряной зелени. Поймать их за руку практически невозможно. Места на подбор? Самые многолюдные.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-16

И даже такая табличка их ничуть не отпугивает, а вот увидев камеру, вспоминают не только главное правило, почему ее продавать нельзя, но и правила игры в «казаки-разбойники».

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-19

Только в столице десятки подобных точек сбыта. Виновники «лукового горя»убеждены: именно спрос рождает предложение.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-22

Александр Лучонок, СТВ:
Сейчас дикорос самый вкусный, потому что вырос в холоде. Вот эта черемша еще совсем свежая, ей не больше недели. Потепление свыше 12 градусов снижает ее гастрономическую ценность. Поэтому именно сейчас, в начале апреля, медвежий лук и идет нарасхват.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-25

В Беларуси за незаконную торговлю и добычу дикороса можно получить немаленькие штрафы. Растение под угрозой исчезновения и занесено в Красную книгу. Но судя по тому, что продавцов из года в год меньше не становится, доходы от добычи покрывают даже самые большие финансовые потери.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-28

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Штраф достигает в пределах 20-50 базовых величин, что составляет более 1 000 рублей. Есть еще административная ответственность за торговлю в неустановленных местах. Существует еще возмещение ущерба, который будет зависеть от количества собранных растений.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-31

Ущерб для растения непоправимый: теряя молодые листья, луковица в следующем сезоне попросту не взойдет. Вариант спасти медвежий лук – увеличить штрафы в разы для браконьеров и торговцев. А вот любителям деликатеса специалисты советуют создавать собственные грядки.

В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?-34

Вот и Алиса Михайловна откровенничает, черемшу поздней осенью можно выращивать даже на подоконнике и балконе, а после – продавать. На Комаровском рынке женщина продает домашнюю зелень уже несколько лет, причем совершенно законно.

Секрет рецепта – затемнённый участок, влажная почва и домашнюю зелень от дикороса не отличит даже самый проницательный гурман.

# Браконьерство в Беларуси # общество # Виталий Коренчук # Фотофакт

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