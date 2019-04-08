Оператор Velcom объявил о ребрендинге. Рассказываем, почему и что изменится

Новости Беларуси. Крупнейший оператор мобильной сети Velcom за неделю до своего 20-летия объявил о ребрендинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вызвано это переформатированием компании, теперь помимо услуг связи Velcom | A1 (именно так отныне звучит название бренда) станет провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг. На экранах наших телефонов вместо Velcom появится А1.

Velcom на рынке Беларуси появился, кажется, вместе с мобильными телефонами, с тех пор крупнейшая компания идет в ногу со временем и потребностями своих клиентов. Предоставляет облачные услуги, в том числе и для бизнеса, IT-компаний и банков, а платформа VOKA стала синонимом качественного развлекательного контента.

Приставка А1 сегодня появилась рядом с привычным нам лого, ознаменовав принадлежность Velcom к большой семье, где уже есть Австрия, Хорватия, Болгария, Словения, Сербия, Македония, а вместе – это А 1 Телеком Австрия групп.

И да, ответ на главный вопрос: повысятся ли цены на услуги, отрицательный. Наоборот, быть абонентом Velcom | A1, станет еще выгоднее.

Гельмут Дуз, генеральный директор компании Velcom | A1:

В странах, где работает группа А1, абонентам будет предоставлен как минимум такой же уровень качества, а может и превышающий таковой в домашней сети, по стоимости 5 рублей 90 копеек за пакет размером 1 гигабайт – это такая же цена, как и в Беларуси.

Совсем скоро появятся комбинированные тарифные планы, которые мы сможем формировать самостоятельно. Например, смотреть телеканал СТВ через VOKA ТВ, пользоваться мобильным и домашним интернетом вместе будет дешевле, чем подключать эти услуги по отдельности.

16 апреля компания Velcom | A1 отметит свое 20-летие на белорусском рынке, но уже сегодня именинник начал дарить подарки. Для этого достаточно ввести свой номер телефона на сайте компании и выбрать из набора тот бонус, который сформировался за время «дружбы» каждого абонента с Velcom | A1.



Ирина Савина, заместитель генерального директора по потребительскому сегменту Velcom | A1:

Можно выбрать либо интернет-трафик – максимально до 20 ГБ – либо это значительная скидка -50% на годовую подписку на наш домашний интернет, либо это про-коды на наше цифровое телевидение VOKA. И корпоративные клиенты также смогут выбрать среди этих услуг еще и специальные цены на пакет в роуминге.