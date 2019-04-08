«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Леденящие кровь звуки – скрежет, удары цепей и вопли. Такое показывают в фильмах ужасов. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» уверяет: грохот из подвала её дома напоминает звуки из преисподней.

Кошмар начался именно после того, как здесь разместилась комната с квестами.

Ольга Трепашко, минчанка:

По вечерам сильный шум. Шум был и после 23, и до 24. Мы ищем правды, мы ищем мира в своём доме, чтобы мы пришли и отдыхали. Я выступаю против, чтобы квесты размещались в жилом доме, и меня поддерживает несколько квартир.

Ирина Апанович, минчанка:

19 марта столкнулись с проблемой, что там пол ходил просто ходуном, там кто-то бегал, кричал, музыка периодически после 23 очень громко работает. Ольга провожает съёмочную группу СТВ в подъезд, ведь именно здесь ей особенно жутко.

Ольга Трепашко:

Удары идут с первого этажа на второй этаж, тут дымоход, и идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается, потом опять удары. Они происходят с периодичностью. Проходит это в квартиру, проходит это в санузел, на кухню и потом с кухни слышно в спальне и зале.

Прекратить беспредел женщина пыталась неоднократно – писала жалобы в администрацию района и Мингорисполком.

В итоге сократили время работы игровой комнаты: до 22.00 – в будни и до 22.30 – в выходные. Но Ольга уверяет, эти меры – ничто!

Ольга Трепашко:

Когда я обращалась к квестам – один раз я туда сходила – на меня налетела толпа всех, кто там работает. Стали говорить, что вроде бы не бабушка, а что мы вам там мешаем, мы тут сняли, это наше помещение. То есть они ни на какие контакты не идут. То есть они играют в дурака, а мы такую игру не принимаем, потому что они нам реально мешают.

Чтобы проверить, что, всё-таки, происходит в подвале загадочного дома, съёмочная группа программы спускается на цокольный этаж. Журналистов встречает директор квест-рума. Мужчина разъясняет: развлечение представляет собой головоломки и детективные истории, никаких комнат страха тут и в помине нет. Квесты – одни из лучших в городе, а потому с репутацией у них всё на мази.

Владимир Иванов, директор комнаты квестов:

Наши квесты занимают топ среди рейтингов, про квест «Братство масонов» легендарный знают все. Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт. Квесты сделаны из дерева. Там слышны металлические звуки, истошные крики – я не знаю, откуда эти звуки.

Чтобы убедиться в достоверности информации, директор предлагает протестировать качество звукоизоляции. И провожает корреспондента в одну из комнат. Внутри тихо, играет фоновая музыка – она, по задумке режиссёра, вводит игроков в подходящую атмосферу.

Владимир Иванов:

Мы используем в квестах обычные бытовые системы, 15-20 ватт мощности, это обычные колонки мультимедийные, низкомощные – для нашей задачи достаточно. Никаких цепей и истошных воплей, в комнате книжный шкаф и фортепьяно – инструмент выполняет роль тайника с подсказкой для игроков. Владимир Иванов:

У него есть звук, но он негромкий. Мы специально проложили войлок и всё прочее для того, чтобы этот звук был негромкий.

Вторая комната посвящена миру Дикого Запада. Здесь тоже мы не нашли ни одного орудия пыток. Владимир Иванов:

Сам антураж, который вы тут видите, не предполагает насилие, цепи и прочее – это не заброшенный подвал, логово маньяка с бензопилами и орудиями пыток. Это детективное приключение с классным запутанным сюжетом. Рассчитан либо на семейный отдых или для компании, для интересного, интеллектуального времяпрепровождения. Владимир уверяют: все вопросы, связанные с шумом и неудобством для жильцов, были сняты ещё на этапе строительства объекта. Недовольная соседка сильно сгущает краски – мешать безобидный аттракцион точно никому не может! Слова директора подтверждают и сотрудники соседнего офиса.

Сотрудница офиса:

Посидите в кабинете у нас два часа, посидите, удостоверьтесь, когда игры идут. Мне кажется, у нас тут люди больше, когда ходят, дверями хлопают. У нас же специально на дверях уплотнители, по просьбе. Женщина пришла, попросила, и мы сразу это сделали. На крик помощи Ольги уже не раз приезжала милиция, но никаких правонарушений они не выявили. Ольга Трепашко:

Когда происходит сильный шум, мы вызываем милицию, приезжает милиция, к сожалению, им надо где-то полчаса доехать, и к этому времени квесты завершают свою работу. Владимир Иванов:

В соседнем здании, в торце дома находится опорный пункт милиции, если вызывается милиция, приходит участковый. Поэтому идти здесь 1 минуту размеренным шагом. Но на этом женщина не остановилась и вызвала санэпидемстанцию. Служба замеряла уровень шума в помещении и выдала заключение: всё в пределах допустимой нормы. Но градус недовольства между директором заведения и впечатлительной соседкой всё равно продолжает расти.

Ольга Трепашко:

Санэпидемстанция – они приезжали два раза, но, к сожалению, они два раза предупреждали квесты, что они приедут, и, к сожалению, квесты не работали в полную меру. Владимир Иванов:

Мы специально договорились, когда приезжала санстанция, чтобы было два параллельных квеста. Они пошли в квартиру и делали там замеры. Но почему-то гражданка сказала, что вот сейчас тихо. Психологи уверяют: сама идея организации квеста в жилом доме обречена на конфликт. Шум от игр, даже в допустимых законом пределах, легко может стать сильным раздражителем для привыкшим к уединению людям.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Даже если санитарные органы приходят и измеряют децибелы, а звук измеряется физически, и сравнивают с нормативами, и даже если всё это правильно, то наше психологическое восприятие может быть другим. Например, в комнате у кого-то тикают часы, и человек не может заснуть. Самая страшная пытка – это лишение сна и нарушение сна, когда человек уже уснул, но в какие-то моменты его начинают пробуждать. После трёх дней такой пытки человек может погибнуть. Юристы отмечают: бизнес по организации квестов – непаханое поле в законодательстве. Точных ЦУ по тому, где и как подобные комплексы могут работать, пока не разработано. Но есть ряд требований, которые должны быть соблюдены.