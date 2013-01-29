Молодежный инновационный проект «100 столичных идей для Беларуси» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Топливо из тростника или спутник для зондирования атмосферы. В Минске стартовал молодежный инновационный проект «100 столичных идей для Беларуси». Подать заявку на участие может каждый желающий. Специальные копилки идей уже установлены в крупных торговых центрах и учреждениях образования.

Итоги конкурса подведет экспертная комиссия 8 февраля. Самые интересные проекты продолжат борьбу на республиканском уровне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Капустина, второй секретарь Первомайской районной организации ОО «БРСМ»:

Данный проект направлен на сбор креативных инновационных молодежных идей, которые могут иметь какую-то практическую значимость и их дальнейшее применение в социально-экономической сфере нашей страны.